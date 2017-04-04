Malatya’da mahkemelerde görevli ve KHK ile ihraç edilen hakimler sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

HSYK tarafından ihraç listesinde yer alan ve haklarında soruşturma açılan M.C ve C.H., Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonla gözaltına allındı. Sağlık kontrolünün ardından M.H ve C.H, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.