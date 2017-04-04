04 Nisan 2017 Salı

İki hakim gözaltında

Malatya’da görevli iki hakim gözaltına alındı.

04 Nisan 2017 Salı 18:30
İki hakim gözaltında

  Malatya’da mahkemelerde görevli ve KHK ile ihraç edilen hakimler sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

HSYK tarafından ihraç listesinde yer alan ve haklarında soruşturma açılan M.C ve C.H., Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonla gözaltına allındı. Sağlık kontrolünün ardından M.H ve C.H, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TAHİR ÖZÇELİK
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