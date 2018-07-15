İİT ÜLKESİ TEMSİLCİLERİ ARAPGİR’İ GEZDİ

9-12 Temmuz 2018 tarihleri arası Malatya’da uygulanan projenin ilk iki gününde panel ve eğitim çalışmaları düzenlendi. Gambiya, Maldivler, Endonezya, Tunus, Mozambik, Malezya, Nijerya, Bangladeş, İran, Senegal, Fas, Ürdün, Filistin’den Malatya’ya gelen katılımcılar, İslam ülkelerinde turizm faaliyetlerinin durumu, bu ülkeler arasında yapılan ve yapılacak turizm faaliyetlerini ele alıp, deneyimlerini paylaştılar ve önerilerde bulundular.

Panellerin ardından katılımcılar Battalgazi, Akçadağ ve Darende ilçelerinin ardından Arapgir’in tarihi ve turistlik yerleri ile İslami turizm alanlarını gezdiler.

ARAPGİR İLÇESİNE HAYRAN KALDILAR

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından uygulanan “İslami Turizm Ekosisteminin İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde Geliştirilmesi, Destinasyon ve Sektör Geliştirme” projesi kapsamında Malatya’ya gelerek eğitim çalışmaları ve gezilerine katılan yabancı konuklar, Arapgir ilçesine hayran kaldı.

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından uygulanan “İslami Turizm Ekosisteminin İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde Geliştirilmesi, Destinasyon ve Sektör Geliştirme” projesi kapsamında Malatya'ya gelen yabancı konuklar Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun rehberliğinde gezdikleri Arapgir'e hayran kaldı. Arapgir'in meşhur reyhan çayı ikramı ile karşılanan heyet kahvaltı yaptıktan sonra, Samime Aydınlar Kültür Merkezi’ne geçti. Burada heyete ilçenin genel, kültürel ve tarihi hakkında bir sunum yapıldı. Daha sonra Eskişehir Vadisi'nde bulunan Osmanlılar döneminden günümüze kadar kalan nadide eserlerden biri olan Gümrükçü Osman Paşa Camii’ne geçen heyet Hırka-i Şerif ile Sakal-ı Şerif 'i ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Cömertoğlu konuklarına ilahi okudu.

Gümrükçü Osman Paşa cami ziyaretinin ardından heyet Kayaarası Kanyonu kamp alanını gezdi. Burada mahalli sanatçıların seslendirdiği yöreye ait türküler eşliğinde eğlenerek bol bol fotoğraf çektirler.

Eskişehir gezisinin ardından Tarihi Millet Han’da yemek programına geçildi. Öğle namazını Mirliva Ahmet Bey Camii'nde kılan heyet Arapgir ziyaretine dair değerlendirmeler de de bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri Arapgir'in çok zengin bir İslami turizm potansiyeli olduğunu belirterek kendilerini evlerinde hissettiklerini gezi için Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'na teşekkür ettiklerini söylediler. (Bülten) busabahmalatya.com