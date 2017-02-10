10 Şubat 2017 Cuma

İhtiyaç sahiplerine yardım eli

Akil Gençler, Malatya İl Teşkilatı tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik 40 çift ayakkabı yardımında bulunuldu. Akil Gençler Malatya İl Teşkilat Başkanı Enes Onus, referandum süreci kapsamında çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

09 Şubat 2017 Perşembe 11:02
İhtiyaç sahiplerine yardım eli

  Siyasi faaliyetlerinin yanında yardım faaliyetlerinde de bulunan Akil Gençler Malatya İl Teşkilatı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine yönelik 40 çift ayakkabı yardımında bulunuldu.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK
  Yardım kampanyası hakkında konuşan Akil Gençler Malatya İl Teşkilat Başkanı Enes Onus, “Genel merkezimiz tarafından başlatılan kampanyaya biz de destek vererek, 40 çift ayakkabıyı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu tür yardımlarımız devam edecek” diye konuştu. Akil Gençler Teşkilatı hakkında da konuşan Başkan Onus, Ankara genel merkezli bir teşkilat olduklarını ve 62 ilde teşkilat yapılanmalarının olduğunu belirtti. Amaçlarının tüm millete hizmet etmek olduğunu kaydeden Başkan Onus, referandum süreci kapsamında çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

İHA
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