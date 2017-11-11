11 Kasım 2017 Cumartesi

İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ilaç veriliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında vatandaşlara örnek bir hizmet sunuyor. İhtiyaç sahiplerine reçeteyle ücretsiz ilaç veren Büyükşehir Belediyesi, genel muayene ve diş poliklinikleriyle sosyal belediyecilik imkânlarını vatandaşlarıyla buluşturuyor.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:05
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ilaç veriliyor

  Malatya Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında da sosyal belediyeciliği ön plana çıkarıyor. Yaptığı hizmetlerle birçok vatandaşın sağlık alanında hizmet almasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi bu hizmetleriyle birçok belediyeye örnek olacak gibi görünüyor.

REÇETEYLE VERİLİYOR
  Özellikle Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilaç ve sağlık hizmeti yardımı yapılıyor. Yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere Büyükşehir Belediye binası karşısında yer alan ek hizmet binasında faaliyet gösteren Sağlık İşleri Müdürlüğüne mesai saatlerinde vatandaşlar müracaatlarını yaparak ilaçlarını alabiliyorlar. Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu bir sistemle vatandaşların evlerinde ihtiyaç fazlası duruma gelen ilaçları topluyor ve bu yönde de çeşitli sosyal merkezlere yerleştirilen ilaç kutularına vatandaşlar kullanmadıkları ilaçları bırakıyorlar. Belediye sağlık görevlileri ilaçları toplayarak kontrol edip tasnif ediyor ve müracaatta bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara reçeteleri karşılığı bedelsiz olarak veriyor.

POLİKLİNİKLER DE HİZMET SUNUYOR
  Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ilaç verdiği gibi Sağlık İşleri Müdürlüğünde 2 poliklinik hizmeti vererek de vatandaşlara yardımcı oluyor. İhtiyaç sahiplerinin başvurabildiği genel muayene ve diş poliklinikleriyle de sosyal belediyecilik imkânlarını vatandaşlarıyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, modern cihazların kullanıldığı ve ücretsiz verilen hizmetler kapsamında diş çekimi hizmeti imkanları da sunuyor.  

MUTLU SARIGÜL
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