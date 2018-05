İhsan Koca'dan açıklama...

2002-2007 yılları arasında AK Parti Malatya İl Başkanlığı ve 2007-2011 yıllarında AK Parti Malatya Milletvekilliği görevinde bulunan Avukat İhsan Koca, Hakan Kahtalı’dan boşalan AK Parti Malatya İl Başkanlığına atandı. Konuyla ilgili bugün il binasında bir basın toplatışı düzenleyen Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini Ankara’ya davet ettiğini ve İl Başkanlığı görevini üstlenmesini istediğini ifade etti. Bu durum karşısında çok şaşırdığını belirten Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görevi seve seve kabul edeceğini söylediğini belirtti.

Koca, “Partimizin kuruluş aşamasından bugüne kadar elimizden geldiğince yönetim kurulu üyesi, il başkan yardımcılığı, il başkanı ve bir dönem nasip oldu milletvekili olarak Malatyamıza partimize, Cumhurbaşkanımızın hizmetlerinden bir nebzesini Malatya’ya kazandırabilir miyiz gayreti ile çalışmıştık. Ve 2011’de Milletvekilliğim sona erdiğinde de yine partimizin emrinde düz bir üye olarak partimizin verdiği her göreve hazır bir şekilde yine elimizden geldikçe gayret göstermeye çalıştık. İl başkanlarımızın hepsine kendilerine emirlerinde olduğumu her zaman ifade etmişimdir. Onlar da uygun gördükleri, katılmamız gerektiği programlara bizleri davet ettiklerinde bizler de o programların hepsine iştirak etmişizdir. Bugün de Mahmut abinin ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla genel merkez teşkilat başkanlığımızın da uygun görmesiyle bu zor seçim döneminde daha önce dönemde Hakan Kahtalı Başkanımızın yüksek tuttuğu çıtayı teslim almak nasip oldu. Cumhurbaşkanımızın layık ve uygun gördüğü bu görevi hep birlikte teşkilat mensuplarımız ve belediye başkanlarımızın da el birliği ile yerine getirme gayreti içerisinde olacağız. Sonuç itibari ile Malatya’da yaşıyoruz, birinci önceliğimiz Malatyamıza hizmettir. Malatya’mıza hizmet ederken, partimize ve dolayısıyla ülkemize de hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Her birimiz birer teşkilat mensubu olarak, makam mevkiinin gelip geçici olduğunu, önemli olanın kalıcı bir sada bırakabilmek olduğunu hepimiz bunu idraki içerisindeyiz. Bu idrak ile yola devam diyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun önderliğinde ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de Cumhuriyet tarihinin bir dönüm noktası olduğu bilinciyle yola devam diyoruz. Bu görevlendirmenin başta Malatya’mıza, partimize ve elbette teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



Eski il başkanı olan ve bir dönemde Malatya Milletvekilliği görevini yürüten İhsan Koca’nın atamasının, partinin teşkilata verdiği önemi vurguladığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Başkanım yola devam dedi. Evet inşallah bugün İhsan Koca Başkanımızın başkanlığında yola devam diyoruz ve 24 Haziran'da da inşallah yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de onaylanması ile yeni bir dönem ile yola devam diyeceğiz. Başkanımız teşkilatta çok büyük tecrübeye sahip bir başkanımız. 5 yıl gibi bir süre ile çok zorlu bir süreçte il başkanlığı yaptı. Daha sonraki dönemde bir dönem milletvekilliği yaptı. Aslında bugün başkanımızın, Başkan olması AK Parti'nin teşkilat karakterini teşkilata verdiği önemi gösteriyor. AK Parti kurulduğu günden itibaren teşkilat içerisinde görev almış birçok arkadaşlarımızı milletvekilliğine, belediye başkanlığına, meclis üyeliğine ve birçok alanlarda Liyakat ve ehliyet esası ile görevlendirme yaptı. Bugün ne başkanımız Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesi ile ve teşkilatımızın, teşkilat başkanımızın da bu anlamda resmi profesörler anlamında görevlendirmesi ile göreve başlamış oldu. Ben Başkanımız ile İl Başkanlığı döneminde başkan yardımcısı olarak birlikte çalıştık. Onunla birlikte bu davaya hizmet ettik. Benim için ayrıca bir gurur kaynağıdır. Çok çalışacağız ve hakikaten çok çalışacağız bir oy kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu şehirde bir oy daha fazla nasıl alabiliriz bunun gayreti içerisinde olacağız. Bir yandan da belediyeler olarak, bir yandan teşkilatları olarak İnşallah başkanımızın başkanlarında devam edeceğiz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum Rabbim yardımcımız olsun” diye konuştu.

