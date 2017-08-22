Ziyarette konuşan İhsan Akın, 6 ay önce göreve başlayan İskenderoğlu’na yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, uzun uğraşlar sonucu kurdukları Çoban Müzesi hakkında bilgiler verdi.

Akın, Çoban Müzesi için İskenderoğlu’ndan destek isteyerek, “Yaklaşık iki senedir Çoban Müzesi ile ilgili yoğun bir çalışmamız oldu ve nihayetinde müzemizi kurduk. Bu bağlamda Müdürümüz de gerekli desteği sağlarlarsa Çoban Müzemizi daha da geliştirip, genişletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kültür ve Turizm İl Müdürü Levent İskenderoğlu ise, Çoban Müzesinden dolayı Başkan Akın ve ekibine teşekkür ederek, “Ben şahsen müzenin Malatya’ya ve bölgeye katkılarının olacağını düşünüyorum. İlgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli yazışma ve çalışmaları yaparak Çoban Müzesi için birliğe gerekli desteği sağlayacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Birlik Başkanı İhsan Akın, Kültür Turizm İl Müdürü Levent İskenderoğlu’na çobanların giydiği kepenek keçe ve minyatür tablosu hediye etti.

İHA