İhracatçılara TL çağrısı

Son zamanlarda döviz üzerinde oynan oyunlara karşı Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, ihracatçılara ve tüccarlara çağrıda bulundu. Dövizle ihracat ve ithalat yapan ihracatçıların Türk lirasına geçmelerini isteyen Özcan, önemli açıklamalarda yaptı.

Bugün gelinen noktada Türkiye’nin olağanüstü ve hızlı bir seçim kararı aldığını hatırlatan Başkan Özcan, dolayısıyla bu seçim kararından sonra döviz kurlarında ciddi anlamda bir manipülasyon başlatıldığını dile getirdi.

TÜRKİYE'DEKİ BÜYÜME HIZI

Türkiye’nin her yıl büyüme çıtasını artırdığını dile getiren Başkan Özcan, “Aslında bu tamamen Türkiye'deki mevcut seçimleri manipüle edip mevcut siyasi iradeye zor durumda bırakmak için yapılan birtakım hamlelerdir. Türkiye'deki büyüme hızı ortada. Türkiye Avrupa ve dünyadaki bütün krizlere rağmen her yıl büyüme çıtasını arttırarak gitmiş bir ülke. Dolayısıyla bugün dolardaki bu yükseliş ve düşüşler Türk ekonomisine etkileyecek durumda değil” dedi.

MERKEZ BANKASI MESELEYE VAKIF

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz kurundaki artışa karşı gerekli uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Başkan Özcan, şunları kaydetti:

“Bizim sektörde de dövizle ticaret yapan, dolar ve kurun artışından ve düşüşünden etkilenen sektörler var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalarda da acilen bu oyunu bozmak için TL’ye dönme açısından Türk toplumuna, Türk milletine acilen çağrıda bulundu. Onun haricinde Merkez Bankası zaten şu anda meseleye vakıf. Dövizle ilgili durum Merkez Bankası tarafından denetim ve kontrol altındadır. Gerektiği zamanlarda da Merkez Bankası gerekli müdahaleyi yapacağı konusunda da bir açıklamada bulundu. Bizler de iş dünyası olarak bin tane üyeyi temsilen 100 bin ton kayısı ihracatı yapan ve 350 milyon dolar döviz getiren bir sektörün temsilcisi olarak buradan kesinlikle Türkiye'de yapılmaya çalışılan bu manipülasyonla engel olmamız konusunda herkesi göreve davet ediyorum. Mutlaka bütün işlemlerimizi TL üstünde yapalı yapılabilecek noktaya getirelim.”

TEMKİNLİLER

İhracatçıları uyaran Başkan Özcan, “İhracatçılarımız bu konuda temkinliler. Şu anda onlar da gerekli önlemleri almaya çalışıyorlar. Bu konu bizim ihracatımızı, kayısı ihracatını ve diğer işleri de etkileyecek durumda bir şey değil. Biz de bu konuda ihracat yapan arkadaşlarımızla, kısmen tedarikçilik yapan tüccarlarımızla, acilen Türk ekonomisine destek verip özellikle küresel bazda Türk ekonomisine manipüle etmeye çalışan güçlere karşı bu konuda duyarlı olmaya ve TL'ye dönmeleri konusunda la görüşeceğiz. Onlara bu konuda bir telkinde bulunacağız” ifadeleri kullandı.