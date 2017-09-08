Olay, 2 Eylül günü Reşadiye ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde meydana geldi. Rasim-Havva Çakır çiftinin en büyük çocukları Bulut Bayram Çakır, evlerinin önünde küçük baltayla odun kesmeye çalıştı. Bu sırada küçük çocuk, baltayı sağ başparmağına vurdu. Küçük balta çocuğun başparmağını, birinci boğumundan kopardı. Bulut Bayram'ın ağlama sesini duyan babası Rasim Çakır, oğlunu ve kopan parmağının parçasını alarak Reşadiye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük Bulut Bayram, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

MALATYA’DAN ŞİKAYETÇİ OLDU MU?

Akşam saatlerinde hastaneye giriş yapan Bulut Bayram Çakır'ın kopan parmağı iddiaya göre dikilemedi ve başka bir ile sevk edilmesi kararlaştırıldı. İddiaya göre saatlerce hastanede bekleyen Çakır ailesi, daha sonra İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Fakat burada doktorlar, fazla zaman geçtiği için kopan parmağın dikilemediği belirtti. Aile bunun üzerine Tokat'a geri döndü. Baba Rasim Çakır, Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığına giderek olayda ihmali olduğunu öne sürdüğü kurumlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Çakır’ın, Turgut Özal Tıp Merkezi ile ilgili suç duyurusunda bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı, parmağı kopan 3 yaşındaki Bulut Bayram Çakır'ın sevkinde hava ambulansının Tokat’taki söz konusu hastaneye ulaşma süresi düşünülerek daha hızlı olacağı gerekçesiyle karayolu ambulansının kullanıldığını açıkladı. Bakanlıktan medyada yer alan “Dikecek hastane aranırken, 3 yaşındaki çocuk parmağından oldu” haberi ile ilgili yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonrasında parmağı kopan Bulut Bayram Çakır’ın 19.20’de Reşadiye Devlet Hastanesine başvurduğu “başparmağının travmatik ampütasyonu” teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğinin görüldüğü kaydedildi. Tokat Devlet Hastanesi’ne 21.06’da girişi yapılan hastanın muayenesi sonrası baba Rasim Çakır’a söz konusu hastanede yapılabilecek müdahaleler anlatıldığı belirtilerek, kopan parmağın dikilemeyeceği (replantasyon ameliyatının) sadece güdük onarımı yapılabileceğinin söylendiği belirtildi.

BABA TALEP ETMİŞ

Replantasyon isteyen babanın talebi üzerine sevk için 112’ye başvurulduğu kaydedilen açıklamada, "Hasta, 112 tarafından ameliyatın yapılacağı uygun hastane olarak tespit edilen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Araştırma Hastanesi’ne 00.40’ta nakledilmiştir. Sevk, hava ambulansının Tokat’taki söz konusu hastaneye ulaşma süresi düşünülerek, daha hızlı olacağı gerekçesi ile karayolu ambulansı ile gerçekleştirilmiştir" denildi. (İHA)

İHA