Ihlamurun pahalı olmasının sebebini açıklayan Aktar Hamza Yıldırım, “Ihlamurun pahalı olmasının sebebi, yağmurlar. Sıcaklar uzun sürdüğünde bazen yanıyor; bazen de çok fazla soğuk oluyor, ondan dolayı da yanıyor. Böyle olunca da fiyatı artıyor” diye konuştu.

İNSANLAR GENELDE 100-200 GRAM ALIYOR

Yıldırım, “Ihlamurun şu anda fiyatı 120 TL. Bu fiyatla piyasanın altında satıyoruz. Piyasada fiyatı 180-200 TL arasında değişiyor. Çok pahalı olduğundan insanlar genelde 100-200 gram alıyor. Bu aldıkları ıhlamurla da 4-5 defa ıhlamur çayı elde edebilirler” ifadelerine yer verdi.

IHLAMURU SÜREKLİ KAYNATMAYIN!

Ihlamurun nasıl kaynatılacağını da anlatan Hamza Yıldırım, “Su kaynadıktan sonra ıhlamuru içine bırakıyorsunuz; 5-10 dakika demleniyor. Ihlamurun su ile beraber kaynaması iyi değil. Çünkü böyle olunca kırmızı olur ve kırmızı olması da iyi değil. Demleme yapılması gerekiyor. Demlendikten 10 dakika sonra sarı renginde içilmeye hazır olan ıhlamurun orijinal tadıdır. Bu şekilde tüketilmesi en doğru olandır. Bizim halkımızın yanlışı da bu noktada, ıhlamuru sürekli kaynatıyor ve çay gibi oluyor. Aslında sapsarı bir rengi olması gerekiyor” diye konuştu.

IHLAMURUN FAYDALARI

Aktar Yıldırım, “Ihlamur kışın vazgeçilmez bir çayı. Boğaz ağrısına, iltihaba, soğuk algınlığına, ses kısıklığına iyi gelir. Terlemeyi teşvik eder, stresi azaltır, migren ağrılarını azaltır, damar sertliğine karşı kullanılır, hazımsızlığa iyi gelir, çarpıntıyı giderir, vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bu yararlarından dolayı da vazgeçilmez ve çok talep edilen bir ürün” sözlerini kaydetti.

“ALTINLA YARIŞIYOR”

Vatandaşların ıhlamuru taleplerini değerlendiren Yıldırım, “Malatyalılar gelip ıhlamur aldıkları zaman fiyatını duyduklarında ilk tepkileri, ‘altınla yarışıyor’ şeklinde oluyor. Hemen hemen de öyle. Genelde ıhlamuru Amasya Bölgesi’nden getiriyoruz. Orası çok meşhurdur” dedi.

Hamza Yıldırım, son olarak, “Özellikle de çiçekli olması önemlidir. Vatandaşlara, ıhlamur çayını tüketirken içine, tarçın, kuşburnu, nar çiçeği kullanabileceklerini söyleyebilirim. Bu şekilde daha şifalı olur” sözlerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL