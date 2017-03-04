İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi, Adıyaman’ın Samsat ilçesindeki depremin ardından harekete geçen 8 kişilik acil yardım ekibinin aynı gün bölgeye hareket etti. Anında bölgeye ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İHH Malatya Şubesi Arama-Kurtarma Acil Yardım Başkanı Nusret Aslan, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, depremin tek sevindiren yanının ölü olmaması olduğunu söyledi.

DEPREMZEDELERİMİZİN İMDADINA KOŞMUŞTUR

Aslan, “Samsat'ın Taşkuyu köyünde AFAD ile koordineli bir şekilde incelemelerimizi tamamlayarak çadır kurmaya başladık. Bölgede yaklaşık iki bin çadırı 300 kişilik bir ekiple gece saat 02.30 da bitirip ardından olay yerine gelen aş evi tırı yemek hazırlıklarına başladık. Kızılay, İHH dahil bir çok kuruluş hemen depremzedelerimizin imdadına koşmuştur” diye konuştu.

İHA