04 Mart 2017 Cumartesi

İHH Malatya da, çalışmalara başladı

Adıyaman’ın Samsat ilçesindeki depremin ardından bölgeye ulaşan İHH Malatya Şubesi Acil Yardım Ekibi, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

04 Mart 2017 Cumartesi 11:53
İHH Malatya da, çalışmalara başladı

  İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi, Adıyaman’ın Samsat ilçesindeki depremin ardından harekete geçen 8 kişilik acil yardım ekibinin aynı gün bölgeye hareket etti. Anında bölgeye ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İHH Malatya Şubesi Arama-Kurtarma Acil Yardım Başkanı Nusret Aslan, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, depremin tek sevindiren yanının ölü olmaması olduğunu söyledi.

DEPREMZEDELERİMİZİN İMDADINA KOŞMUŞTUR
  Aslan, “Samsat'ın Taşkuyu köyünde AFAD ile koordineli bir şekilde incelemelerimizi tamamlayarak çadır kurmaya başladık. Bölgede yaklaşık iki bin çadırı 300 kişilik bir ekiple gece saat 02.30 da bitirip ardından olay yerine gelen aş evi tırı yemek hazırlıklarına başladık. Kızılay, İHH dahil bir çok kuruluş hemen depremzedelerimizin imdadına koşmuştur” diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah HaberBusabah Malatya HaberİHH

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya