İHBAR EDENE 4 MİLYON TL

9 Şubat 2018 tarihinde güncellenen İçişleri Bakanlığının terör suçlarından arananlar listesinde, kırmızı kategoriye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye ise 89 isim eklendi. Beş farklı renk koduyla oluşturulan listelerde toplamda 880 kişi aranmaya devam ediliyor. Listelerde sol örgütlerden 128, bölücü örgütlerden 599, dini terör örgütlerinden 73, FETÖ/PDY’den 80 kişi yer alıyor.
KİMLİKLER AÇIKLANIYOR
Türkiye yıllardır yüzlerce şehit verirken, hainlerin cezaları şimdi de Afrin Operasyonu ile veriliyor. Uzun süredir kamunun bilgisine sunulan bilgiler çerçevesinde teröristlerin kimlikleri de bir bir gün yüzüne çıkarılıyor. Bu çerçevede teröristleri ihbar edene ödül verileceği belirtiliyor ve tüm hainlerin başına ödül konuluyor. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı, yakalanan ve aranan teröristlerin listelerini güncellemeye devam ediyor.
MURAT KARAYILAN DA O LİSTEDE
Son olarak aralarında PYD’nin eski lideri Salih Müslim’in de kırmızı listeye eklendiği biliniyor. Fethullah Gülen, Murat Karayılan, Mustafa Dokumacı gibi hainlerin isimlerinin bulunduğu söz konusu kırmızı listede Malatya doğumlu 5 kişi de bulunuyor. Yine mavi listede 1, gri listede ise 3 Malatya doğumlu hainin olduğu belirtiliyor.
KIRMIZI LİSTE
Süleyman Şahin, Malatya-1970 doğumlu,PKK/KCK terör örgütü
Rıza Pektaş, Malatya-1968 doğumlu,TKP/ML terör örgütü
Gülüzar Tural, Malatya-1971 doğumlu,PKK/KCK terör örgütü
Abidin Karakoç, Malatya-1967 doğumlu,PKK/KCK terör örgütü
Gülten Alataş Malatya-1965 doğumluPKK/KCK terör örgütü
MAVİ LİSTE
Taylan Kutlar, Malatya-1980 doğumluMLKP terör örgütü
GRİ LİSTE
Muhummat Mustafa Aslan, Malatya-1978 doğumluPKK/KCK terör örgütü
Mutlu Yıldırım, Malatya-1971TKEP/L terör örgütü
Murat Kalaç, Malatya-1972,FETÖ/PDY terör örgütü busabahmalatya.com
TÜRKAN YILDIZ