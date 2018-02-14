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İHBAR EDENE 4 MİLYON TL

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi. PYD’nin eski lideri Salih Müslim’in de eklendiği kırmızı listede 5 Malatya doğumlu vatan haini bulunuyor. Bilindiği gibi 138 ismin bulunduğu kırmızı listedeki hainleri ihbar edene 4 milyon TL para ödülü verilecek.

İHBAR EDENE 4 MİLYON TL

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi. PYD’nin eski lideri Salih Müslim’in de eklendiği kırmızı listede 5 Malatya doğumlu vatan haini bulunuyor. Bilindiği gibi 138 ismin bulunduğu kırmızı listedeki hainleri ihbar edene 4 milyon TL para ödülü verilecek.

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 11:32
İHBAR EDENE 4 MİLYON TL

9 Şubat 2018 tarihinde güncellenen İçişleri Bakanlığının terör suçlarından arananlar listesinde, kırmızı kategoriye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye ise 89 isim eklendi. Beş farklı renk koduyla oluşturulan listelerde toplamda 880 kişi aranmaya devam ediliyor. Listelerde sol örgütlerden 128, bölücü örgütlerden 599, dini terör örgütlerinden 73, FETÖ/PDY’den 80 kişi yer alıyor.

KİMLİKLER AÇIKLANIYOR

Türkiye yıllardır yüzlerce şehit verirken, hainlerin cezaları şimdi de Afrin Operasyonu ile veriliyor. Uzun süredir kamunun bilgisine sunulan bilgiler çerçevesinde teröristlerin kimlikleri de bir bir gün yüzüne çıkarılıyor. Bu çerçevede teröristleri ihbar edene ödül verileceği belirtiliyor ve tüm hainlerin başına ödül konuluyor. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı, yakalanan ve aranan teröristlerin listelerini güncellemeye devam ediyor.

MURAT KARAYILAN DA O LİSTEDE

Son olarak aralarında PYD’nin eski lideri Salih Müslim’in de kırmızı listeye eklendiği biliniyor. Fethullah Gülen, Murat Karayılan, Mustafa Dokumacı gibi hainlerin isimlerinin bulunduğu söz konusu kırmızı listede Malatya doğumlu 5 kişi de bulunuyor. Yine mavi listede 1, gri listede ise 3 Malatya doğumlu hainin olduğu belirtiliyor.

KIRMIZI LİSTE

Süleyman Şahin, Malatya-1970 doğumlu,PKK/KCK terör örgütü ​

Rıza Pektaş, Malatya-1968 doğumlu,TKP/ML terör örgütü

Gülüzar Tural, Malatya-1971 doğumlu,PKK/KCK terör örgütü​

Abidin Karakoç, Malatya-1967 doğumlu,PKK/KCK terör örgütü​​

Gülten Alataş Malatya-1965 doğumluPKK/KCK terör örgütü​​​​​

MAVİ LİSTE

Taylan Kutlar, Malatya-1980 doğumluMLKP terör örgütü

GRİ LİSTE

Muhummat Mustafa Aslan, Malatya-1978 doğumluPKK/KCK terör örgütü

Mutlu Yıldırım,​​ Malatya-1971TKEP/L terör örgütü​

Murat Kalaç, Malatya-1972,FETÖ/PDY terör örgütü​​​​​​ busabahmalatya.com 

TÜRKAN YILDIZ

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İçişleri BakanlığıTerörden Arananlar Listesi5 Malatya Doğumlu Vatan Haini
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