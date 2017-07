Malatya Büyükşehir ile Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılan fotoğraf sergisi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İhlas Haber Ajansı’nın hain kalkışmanın ilk dakikalarından itibaren çektiği fotoğraflardan oluşan ‘Oradaydık, unutmadık, unutturmadık’ sergisi 3 gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Soykan Meydanı’nda açılan fotoğraf sergisini gezen binlerce Malatyalı, 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimini tüm gerçekliği ile bir daha yaşadı.

İhanet gecesinde yaşanılanların objektiflere yansıdığı fotoğraf sergisinde yer alan ve darbe girişiminin simge fotoğraflarından olan tankın önüne yatan Metin Doğan’da memleketi Malatya’da açılan sergiyi gezdi. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Doğan, burada İHA’ya açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 59 şehir ve 37 üniversite gezdiğini belirten Doğan, buralarda konuşmacı olarak katıldığı toplantılarda o geceyi anlattığını söyledi. FETÖ’ye katılanların beyinlerinin genellikle ilkokuldayken yıkandığını belirten Doğan, “Bana göre FETÖ’nün en güçlü olduğu alan milli eğitimdir. Bende gittiğim her yerde bu konuya dikkat çekiyorum” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’da yaşanan kaosun gelecekte bir daha yaşanmaması için gençlerin eğitilmesi gerektiğini belirten Doğan, “Onlara vatan sevdasının imandan geldiğinin kavratılması lazım. İçerde ve dışarıda vatan hainin yetişmemesi kardeşin kardeşe düşman olmaması için eğitim yarın odakları olarak düşünülmesi gerekir” ifadelerine yer verdi.

İHA’nın tüm dünyaya servis ettiği meşhur fotoğraf karesi ile ilgili de konuşan Doğan, “O an insanların şoka girmiş olacağını düşündüm, iç savaş çıkacağını tahmin ettim. Tankların paletlerin altında ezilenlerin olduğunu görürlerse insanlarımız çok daha hızlı meydanlara çıkar diye düşündüm. Ve ölmeyi göze alarak bu eylemde bulundu. Ben hayati yaşamayı çok seven biriken, uğruna bir saniye bile düşünmeden canımı vereceğim bir vatanım olduğu için öncelikle Allah’a şükür ediyorum. Eylemim sadece insanları sokaklara dökebilmek adınaydı” diye konuştu.

İHA