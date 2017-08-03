Gazetemizde önceki gün “Fahri Kayahan’a mı taşınalım” başlıklı haberini kaleme almış, Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı ve Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç’ın mahallelerinde geçen sulama kanalı isyanını kamuoyuna duyurmuştuk.

Bu haberimize istinaden gazetemize bir açıklama gönderen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü 92. (Malatya) Şube Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs 2017 tarihinde ihalesi yapılan 2017/162442 İKN numaralı ‘Malatya-Battalgazi İlçesi 2 Kısım Derme Deresi Taşkın Koruma İnşaatı’ yapım işinin ihalesinin, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Alt Komisyonun kararı sebebiyle 9 Haziran 2017 tarihinde ihale komisyonu tarafından iptal edildiğini açıkladı.

İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR

Gönderilen açıklamada şunlar dile getirildi:

“İhalesi yapılan ‘Malatya-Battalgazi İlçesi 2. Kısım Derme Deresi Taşkın Koruma İnşaatı’ işinin güzergâhı AYKOME Alt Komisyonunca uygun görülmemiştir. Ayrıca işin yapılacağı güzergâhın kamulaştırma işlemlerinin yapılması, güzergâhın ihtilafsız olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü 92. (Malatya) Şube Müdürlüğü’ne protokolle teslim edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak yapılacak işin güzergâhının değişimi ile işin muhtevası, fiziki miktarı ve türü değişeceğinden, ihale iptal edilmiştir. Malatya Büyükşehir Belediyesince yeni güzergâhın kamulaştırma işlemlerinin yapılarak, Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü 92. Şube (Malatya) Müdürlüğüne yer teslimi yapılmasına müteakip en kısa sürede Ağustos ayı içerisinde yeniden ihale süreci başlatılacaktır.”

MUTLU SARIGÜL