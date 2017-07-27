27 Temmuz 2017 Perşembe

UYANIK OLACAĞIZ!

İHALE ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Resmi bir kurumun ihalesine talip olan yemek şirketi sahipleri arasındaki kavga kanlı bitti. İş yerine tabanca ve pompalı tüfekle saldıran grup; 1 kişinin ölümüne, 1’i ağır 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

27 Temmuz 2017 Perşembe 10:56
İHALE ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

  Resmi bir kurumun yemek ihalesi için teklif vermeye hazırlanan yemek şirketi yetkilileri arasında, anlaşmazlık çıktı. İhale için tartıştıkları ve birbirlerini tehdit etikleri iddia edilen yemek şirketi işletmecilerinden biri, yanında bulunan kişilerle birlikte diğer şirketin İnönü Mahallesi Tarım Kredi Kooperatifi yanında bulunan iş yerini silahlarla bastı.

BİNGÖL PLAKALI ARAÇLA KAÇTILAR
 Silahların konuştuğu saldırıda dükkanda bulunan ve kurşunların hedefi olan 3 kişiden M.Y., kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Saldırıda E.H. adlı şahsın ağır yaralandığı, H.S.’nin ise hafif yaralı olarak tedavi altına alındığı belirtildi. Saldırıyı yapan grubun olayda kullandığı araç kısa süre sonra ele geçirilirken, saldırganların Bingöl plakalı başka bir araçla kaçtıkları öğrenildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 











TAHİR ÖZÇELİK
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