Kabul edilen torba yasa şunları kapsıyor:

“Motorlu Taşıt Vergileri bin 300 ve altı araçlar için yüzde 15, diğer araçlarda ise değerleri üzerinden yüzde 10 arttırılacak. Kurumlar Vergisi 2018, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 22 uygulanacak. Özel İletişim Vergisi yüzde 7.5 olarak belirlenecek. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulacak.

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların Bankacılık Sigorta Muamele Vergisi'nden muaf tutulacak. Şans oyunları ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için veraset ve intikal vergisi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarılıyor. Asgari ücret bin 404 TL'nin altına düşmeyecek düzenleme yapılacak. FATİH projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında vergi ve benzeri mali yükümlülüklerden istisna tutulacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

İmalat Sanayi yatırım kapsamındaki inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulaması 2018 yılında da devam edecek. İşsizlik ödeneği ödeme tarihinin ayın beşinci gününde yapılamaz ve daha erken ödenebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na yetki verilecek. Kamu ihalelerinde kefalet sigortaları kapsamında düzenlenen kefalet senetleri teminat mektubu gibi işlem görecek.

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu net borçlanma limiti yükseltilecek.

Yaz saati uygulaması getiriliyor. Atatürk Orman Çiftliği'nin 10 yıl intifa hakkı elde etmesine yönelik 30 yıl olarak değiştirilmesi görüşülmeden Kanun Tasarı metninden çıkarıldı. Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde emlak vergisi, vergi, harç ve katılım paylarının alınması, 31 Aralık 2017'den 31 Aralık 2020'ye ertelenecek. Engellilere ÖTV'siz araç satışının aracın vergisiz fiyatının 70 bin liranın altında olmasına ilişkin düzenleme bulunuyor. Belediyeler ve bağlı kuruluşların ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası belediyelere ait şirketlerin ve il özel idarelerinin ödemekle yükümlü olduğu ve özelleştirme işlemleri sırasında TEDAŞ'a devretmiş alacakların Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutarın ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere yirmi dört ayda yirmi dört eşit taksitte ödeyecekler. Esnaf ve ahilik sandığı 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.”

2018 VERGİLERLE GELİYOR

Bu anlamda konuyla ilgili bazı eleştiriler de geldi. Sosyal medyada ve kamuda torba yasanın içeriğinde bulunan “vergi” konusu en çok eleştirilen konulardan biri oldu. Özel İletişim Vergisi’ne getirilen zammı değerlendiren vatandaşlar, “2018 vergilerle geliyor” dediler.

Asgari ücretin bin 404 TL’nin altına düşmeyeceğinin belirtilmesi de vatandaşlar tarafından yorum aldı. Bin 404 TL’nin geçim için az olduğunu belirten vatandaşlar, özellikle artırılan vergilerin daha zor yaşam standartları beraberinde getirdiğini söylüyorlar.

Yaz saati uygulaması ile ilgili kararı değerlendiren vatandaşlar, gün ışığından faydalanılması bakımından doğru değerlendirmenin önemli olduğunu belirttiler.

VATANDAŞ SIKINTIYA KOYULUYOR

Diğer taraftan Malatya’da da torba yasasına olumlu ve olumsuz eleştiriler geldi. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Torba yasalar ülkenin farklı toplum kesimleri açısından sıkıntı verici. Çünkü birbiri ile hiç ilgisi ve alakası olmayan maddeler bir torba içerisinde ülkeye dayatılıyor. Çiftçinin zararına olan ama bir başkasına faydası olan maddeler aynı yasa içerisine girebiliyor. Dolayısıyla torba yasa içerisinde bu tür maddelerle aslında çiftçinin, üreticinin bugüne kadar sıkıntı yaşayan tümünün sıkıntıları arttırılmıştır. Özellikle tütün yasası ile birlikte hepsine ceza gelmesi söz konusu. Hem Malatya'nın hem de Doğanşehir'in önemli bir bölgesi, hepimizi ilgilendiren bir ürün, burada üretiliyor olmasına rağmen kaçak olarak değerlendiriliyor. Ve bu da torba yasa ile tescillenmiş oluyor. Yapılması gereken şudur: Torba yasalar yerine KYK'ların, OHAL sürecinin bir an önce ortadan kaldırılması,… Ülkenin normalleşmeye dönmesi ve Meclisteki yasaların da halkın temsilcisi olan milletvekilleri tarafından enine boyuna tartışılarak yapılması gerekiyor. Çiftçinin, köylünün, işçinin, memurun, işsizin lehine olacak şekilde düzenlemeler yapılması gerekiyor. Kanun çıkarırken vatandaşı sıkıntıya sokuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Konuyla ilgili olarak iktidar partisi tarafından herhangi bir bilgi edinilemezken, vatandaşlar bazı yorumlarda bulundular.

İĞNEDEN İPLİĞE VERGİ

Samet Yaylacı, “Yeni torba yasa Mecliste kabul edilmiş. Gazoz ve limonataya bile ÖTV getirildi. Açıkçası bence iğneden ipliğe her şeye vergi zammı getirildi. Hayırlı olsun” yorumunda bulundu.

Öte yandan yine makaron sigaralar ile ilgili de bazı eleştiriler geldi.

TÜRKAN YILDIZ