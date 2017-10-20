20 Ekim 2017 Cuma

İddianamede hapis istemi

Diyarbakır’da 21 Mart’ta kutlanan Nevruz programında, polisin “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurulan Kemal Kurkut’un ölümü ile ilgili hazırlanan iddianamede, vuran polisin müebbet hapisle yargılanması istendi.

20 Ekim 2017 Cuma 11:14
İddianamede hapis istemi

  Diyarbakır’daki Nevruz kutlamaları için Malatya’dan kente gelen Kurkut, elinde bıçakla kaçarken polisin “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili hazırlanan iddianame Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Kurkut'un ölümüne neden olan ve tutuksuz yargılanan polis memurunun, “Olası kasıtla adam öldürme” suçundan müebbet hapisle yargılanması istendi. Diğer polis memuru hakkında ise Kurkut'un vücudunda çıkan mermilerin kendi silahından çıkmaması gerekçe gösterilerek takipsizlik kararı verildi.

İHA
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