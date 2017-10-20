Diyarbakır’daki Nevruz kutlamaları için Malatya’dan kente gelen Kurkut, elinde bıçakla kaçarken polisin “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili hazırlanan iddianame Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Kurkut'un ölümüne neden olan ve tutuksuz yargılanan polis memurunun, “Olası kasıtla adam öldürme” suçundan müebbet hapisle yargılanması istendi. Diğer polis memuru hakkında ise Kurkut'un vücudunda çıkan mermilerin kendi silahından çıkmaması gerekçe gösterilerek takipsizlik kararı verildi.

İHA