30 Nisan Cumartesi günü Anadolu Selçuklu Ocakları tarafından, Belediye Konferans Salonunda Türkmen Gecesi düzenlenmiş, geceye DAEŞ Terör Örgütüyle savaşan birçok komutan katılmıştı. Ancak Türkmen gecesini bazı basın kuruluşları ve internet siteleri, ‘Malatya Belediyesi’nin tahsis ettiği salonda Atatürk’ün fotoğrafı üzerine Arapça yazılar bulunan bayrakla kapatıldı. Organizasyonda sık sık tekbir getirilirken şeriat anayasası istendi’ denilmesi ve DAEŞ terör örgütü gibi nitelendirmelerin yaygınlaşmasıyla Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, söz konusu basın kuruluşları, internet siteleri ve sosyal medya paylaşımcıları hakkında dün Malatya Adliyesi’nde su duyurusunda bulundu.

Suç duyusunda bulunmadan önce bir basın açıklaması yapan Başkan Geçen, milliyetçi, muhafazakâr, ülkücü bir teşkilat olan Anadolu Selçuklu Ocakları Teşkilatı, şahsı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır’la alakalı sosyal medyada bir karalama kampanyası başlatıldığını belirterek, vatanı, milleti, bayrağını seven ve sahip çıkan milliyetçi, muhafazakâr, ülkücü teşkilatlar olarak aleyhlerinde çıkan bu karalama kampanyalarıyla alakalı bir suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

KARALAMA ÇALIŞMALARI YAPILMAKTA

Kendilerinin muhafazakar ve ülkücü bir teşkilat olduklarının altını çizen Başkan Geçen, “Gerek Suriye’de, gerek Irak’ta, eli kanlı DEAŞ terör örgütüyle isimlendirilmemiz, anımsatılmamız, teşkilatımızı rahatsız etmektedir. ‘Türkmen Gecesi’ organizasyonu akabinde DEAŞ terör örgütüyle Anadolu Selçuklu Ocakları’nın aynı kefeye konulması ve karalama kampanyası yapılması bizleri derinden üzmüştür. Bizler milliyetçi, muhafazakâr, ülkücü teşkilatlarız. Ve biliyoruz ki, bu karalama ve iftira kampanyasının arkasında FETÖ terör örgütü, DHKP-C terör örgütü, sosyal sol-marjinal terör örgütleri tarafından yapıldığının da özellikle altını çizelim. FETÖ terör örgütü, bu yapmış olduğu karalamalarla ülkemizde etnik çalışmaların yaşanması için, kutuplaşmanın gerçekleşmesi için, kaos ortamının hazırlanması için bu karalama çalışmalarını yapmaktadır. Tabi bugün, sizlerin de aracılığıyla suç duyurusunda bulunuyoruz” diye konuştu.

“ DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın düzenlenen geceyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını dile getiren Başkan Geçen, “Şunu ifade edelim: Anadolu Selçuklu Ocakları, hiçbir siyasi partinin uzantısı değildir. Bizlerin, Adalet ve Kalkınma Partisi’yle hiçbir ilgisi, alakası, bağı bulunmamaktadır. Herhangi bir üyeliğimiz de bulunmamaktadır. Anadolu Selçuklu Ocakları, devletimizin başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi sever, sayar ve sahip çıkar. Her milli meselede devletimizin yanındayız, arkasındayız. Bu sebep itibariyle şunu da özellikle ifade etmiş olalım; Anadolu Selçuklu Ocakları’nın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı’yla bir ilgisi, alakası da bulunmamaktadır. Bu organizasyonun yapılma aşamasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır’ın hiçbir ilgisi, alakası, bağı kesinlikle yoktur, alakası da yoktur” ifadelerini kullandı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Daha sonra söz alan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen’in Avukatı Mehmet Nuri Koşar da, “Biz bu konuyla alakalı yeterince araştırmalarımızı yaptık. Binlerce argüman arasından suç duyurusuna konu, tüm teknik ispata yarayacak tüm, bütün etmenlerin tamamını topladık ve bugün sayın Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Burada yapılmak istenen bir algı operasyonudur. Bu algı operasyonu maalesef son üç aydır, özellikle FETÖ’nün darbe girişiminden sonra gerek PKK, gerekse FETÖ’nün savunuculuğuna soyunmuş ve mecliste şu an hâlihazırda bulunan partilerin ortaklaşa yaptığı bir harekettir. Bizim dernek müvekkillerimizin sahip olduğu ve üyesi bulundukları dernek, tek amaç olarak Türk ülküsünü ve Müslüman Türkiye’yi daha yüceltme amacı taşımaktadır. Şu an getirilen ve Türkmen komutanı olan şahıs ve DEAŞ’la bire bir savaşan, binlerce şehit vermiş olan şahıs, DEAŞ’çı adı altında karalanarak, tam bir algı operasyonuna dönüştürülmek istiyor. Biz bunlara izin vermeyeceğiz. Gerek Cumhuriyet Savcımıza, gerekse de diğer tüm adli ve idari mercilere başvurarak derneğin hakkını arayacağız” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL