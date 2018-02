''İDAMIN GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR''

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ile parti binasında basın toplantısı düzenleyerek, artan çocuk istismarlarına dikkat çekti.



“Gerekirse idamın getirilmesi lazım”

Avşar, “Son zamanlarda medyada maalesef çocuk istismarı İle ilgili haberlere çok sık rastlamaktayız. Çocuk cinsel şiddet ve istismarı hukuken, vicdanen göz ardı edilemez, yok sayılamaz, üstü örtülemez. Ve hukuken bunların ağır şekilde cezalandırılmaları gerekmektedir. Çünkü yaşanan çocuk istismarları bizi kahretmektedir. Bu konuda toplum vicdanını rahatlatacak, caydırıcı düzenlemelerin hiç bekletilmeden yapılması ve gerekirse idamın getirilmesi gerekmektedir. Bu suçu işleyenlere insan muamelesi yapılmamalıdır. Ve en iğrenç en aşağılık mahlukat muamelesi yapılmalıdır. Çocuklarımıza adice saldıran, onları istismar eden aşağılık sapkınları toplumdan bir an önce temizlemeliyiz. Çünkü bir an önce önlem alınmasa toplumumuz yozlaşır ve Türk töresi yok olur. Daha temiz, daha sağlıklı bir toplum için herkes üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir. En basit ifade ile Türk toplumunun vicdanında büyük yaralar açan çocuk istismarcılarını şiddet ve nefretle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Hükümetin gündeminde olan idamın dışında kimyasal hadım konusuna da değinen Başkan Avşar, “Meclis’teki Milletvekilimiz Arzu Hanım bu konuyla özellikle ilgileniyor. Özellikle cinsel istismar ve kadına şiddet, terör ve vatana ihanet konusunda biz idamın kesinlikle getirilmesini istiyoruz. Bunun yanında kimyasal hadım da gündemde, bunu bir yasal uygulamaya geçirmelerini bekliyoruz. Bu konuyla ilgili olarak 6 bakan istişare yapıyor, bu istişare sonunda bir şey ortaya çıkacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, daha önce terör konusunda, dış politikada, vatanın milletin selameti için hükümetin yanında olduğu gibi, bu konuda da hükümetin yanındayız ve destekçisi olacağız. Artan şiddet ve cinsel istismar konusunda hükümetin yeterli kalmadığı ve eksik olduğu konular vardır. Buna rağmen biz her şeyi kontrol altında tutmadan, çocuklarımızı kimsenin eline bırakmamalıyız, aksi halde bu tür sonuçlar ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.



MHP İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ise, cinsel istismar konusundaki rahatsızlığını dile getirerek, “Nitekim bu toplumun her kesimi de çok rahatsız. Hem kadına hem çocuklara yapılan istismardan dolayı. Her geçen gün bu şiddetin ve istismarın gittikçe büyüdüğünü görüyoruz. Bunun da en önemli sebebi cezaların caydırıcı olmamasıdır. Biz milliyetçi hareket partisi olarak kadına ve çocuğa yapılan her saldırının mutlaka idamla cezalandırılmasını istiyoruz. Tabi bunun yanında hükümetin de öne sürdüğü teklifler de var. Eğer gerçekten bu sunulan şeylerin caydırıcı olduğunu düşünürsek, mutlaka biz de destekçisi olacağız” diye konuştu.