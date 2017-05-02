İsrafa karşı savaş açan Tüketici Danışmanı Ali Düzova, şimdi de su israfına karşı vatandaşları ve yetkilileri uyarıyor. Her ne kadar Malatya’da havalar son dönemde yağışlı geçse de içme suyunun boşa harcanmaması gerektiğini söyleyen Düzova, BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Düzova, Malatya’nın içme suyunun çok değerli olduğunun altını çizerek, Malatya’nın suyunun çok israf edildiğini söyledi.

DEPOLARIMIZ BOŞALACAK

Depolarda su kalmayacağını ileri süren Düzova, “Malatya’mızın suyu halı yıkamada, merdiven yıkamada, araç yıkamada kullanılıyor. Musluğuna hortumu takan araç sahipleri, içme suyuyla dakikalarca suyu boşa harcayarak arabasını yıkıyor. Bunun maddi cezası olduğu halde belediye nerede, ne iş yapıyor, MASKİ ne iş yapıyor; ben bunu çok merak ediyorum. Suyu boşa akıtan vatandaşlara ceza yazılmadıkça, suyu boşuna akıtma yasağı gelmedikçe depolarda suyumuz kalmayacak. Birkaç yıl sonra depolarımız boşalacak. MASKİ suyu kesiyor, tamirat olduğunu söylüyor. Ben buna asla inanmıyorum. Suyumuz giderek azalıyor. Malatya’da son günlerde yağış olsa da suyun israf edilmemesi gerekiyor. Yün yıkayan, halı yıkayan, merdiven yıkayan kim, belli değil” şeklinde konuştu.

TEHLİKE İLERİDE DAHA DA BÜYÜYECEK

Yağışlar olsa da Malatya’nın su sıkıntısı olduğunu belirten Düzova, “MASKİ tüketicilere mesaj gönderiyor; ‘tamirat dolayısıyla, 1-2 gün suyunuz şu saatler arasında kesilecek’ diyor. Ben buna asla inanmıyorum. Çünkü depolarda suyumuz hızla azalıyor. Bu tehlike ileride daha da büyüyecek. Yağışlar ne kadar olsa da ülke genelinde zaten su sıkıntımız var. O zaman hangi yetkili çıkarsa çıksın su israfını bir an önce önlemeleri gerekiyor. Suyu boşuna akıtana ceza vereceksiniz. Suyumuz depolarda birikmeli. Malatya’nın değerli olan içme suyuyla bahçe sulanırsa, araba yıkanırsa ileride bu büyük bir tehlike oluşturur” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL