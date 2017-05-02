02 Mayıs 2017 Salı

İçme suyunu boşa harcamayın!

İçme suyunun boşu boşuna akıtılmasına tepki gösteren Tüketici Danışmanı Ali Düzova, “Suyu boşa akıtan vatandaşlara ceza yazılmadıkça, depolarda suyumuz kalmayacak” dedi.

02 Mayıs 2017 Salı 11:43
İçme suyunu boşa harcamayın!

  İsrafa karşı savaş açan Tüketici Danışmanı Ali Düzova, şimdi de su israfına karşı vatandaşları ve yetkilileri uyarıyor. Her ne kadar Malatya’da havalar son dönemde yağışlı geçse de içme suyunun boşa harcanmaması gerektiğini söyleyen Düzova, BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Düzova, Malatya’nın içme suyunun çok değerli olduğunun altını çizerek, Malatya’nın suyunun çok israf edildiğini söyledi.

DEPOLARIMIZ BOŞALACAK
  Depolarda su kalmayacağını ileri süren Düzova, “Malatya’mızın suyu halı yıkamada, merdiven yıkamada, araç yıkamada kullanılıyor. Musluğuna hortumu takan araç sahipleri, içme suyuyla dakikalarca suyu boşa harcayarak arabasını yıkıyor. Bunun maddi cezası olduğu halde belediye nerede, ne iş yapıyor, MASKİ ne iş yapıyor; ben bunu çok merak ediyorum. Suyu boşa akıtan vatandaşlara ceza yazılmadıkça, suyu boşuna akıtma yasağı gelmedikçe depolarda suyumuz kalmayacak. Birkaç yıl sonra depolarımız boşalacak. MASKİ suyu kesiyor, tamirat olduğunu söylüyor. Ben buna asla inanmıyorum. Suyumuz giderek azalıyor. Malatya’da son günlerde yağış olsa da suyun israf edilmemesi gerekiyor. Yün yıkayan, halı yıkayan, merdiven yıkayan kim, belli değil” şeklinde konuştu.

TEHLİKE İLERİDE DAHA DA BÜYÜYECEK
  Yağışlar olsa da Malatya’nın su sıkıntısı olduğunu belirten Düzova, “MASKİ tüketicilere mesaj gönderiyor; ‘tamirat dolayısıyla, 1-2 gün suyunuz şu saatler arasında kesilecek’ diyor. Ben buna asla inanmıyorum. Çünkü depolarda suyumuz hızla azalıyor. Bu tehlike ileride daha da büyüyecek. Yağışlar ne kadar olsa da ülke genelinde zaten su sıkıntımız var. O zaman hangi yetkili çıkarsa çıksın su israfını bir an önce önlemeleri gerekiyor. Suyu boşuna akıtana ceza vereceksiniz. Suyumuz depolarda birikmeli. Malatya’nın değerli olan içme suyuyla bahçe sulanırsa, araba yıkanırsa ileride bu büyük bir tehlike oluşturur” ifadelerini kullandı.

 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Nisan 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya