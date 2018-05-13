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İçme suyumuzdan elektrik üretilecek

Çöpgaz Elektrik Santrali, Malatya Entegre Çevre Projesi ve Güneş Enerji Santralleri ile enerji üretimi yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Gündüzbey su kaynağından (Kaptaj) başlayan içme suyu hattının üzerine 2 hidroelektrik santrali kuracak ve enerji üretimini artıracak.

İçme suyumuzdan elektrik üretilecek

Çöpgaz Elektrik Santrali, Malatya Entegre Çevre Projesi ve Güneş Enerji Santralleri ile enerji üretimi yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Gündüzbey su kaynağından (Kaptaj) başlayan içme suyu hattının üzerine 2 hidroelektrik santrali kuracak ve enerji üretimini artıracak.

13 Mayıs 2018 Pazar 10:28
İçme suyumuzdan elektrik üretilecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi enerji kaynaklarını değerlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi, çöpten enerji üretim projesinin ardından Güneş Enerjisi Projesine start vermişti. Belediye böylece elektrik enerjisi ihtiyacına destek olmuştu. Şimdilerde ise içme suyu şebekesine HES kuruluyor.

İÇME SUYU ŞEBEKESİNE 2 HİDROELEKTRİK SANTRALİ KURULUYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu hidroelektrik santrali (HES) ile de enerji üretimi yapmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ruhsatını aldı ve proje çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Önümüzdeki aylarda bu tesisten de saatte 1 megavat elektrik üretilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Malatya HES projesi ile Malatya'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündüzbey su kaynağından (Kaptaj) başlayan içme suyu hattının üzerine 2 hidroelektrik santrali kurulması hedefleniyor.

İHALENiN YÜRÜTME İŞİ MOTAŞ’TA

Kuyuönü depoları mevkiinde kurulması hedeflenen 2 adet santral binasında toplam 3.5 MW kapasite ile yıllık ortalama 22.025 GW/h (Gigawat saat) enerji üretimi amaçlanıyor. İhale aşamasındaki ilk Hidroelektrik santralinin gücü 2.24 MW olup yıllık 17.92 GW/h enerji üretimi hedeflenmekte. Proje ihalesinin yapılması ve yürütülmesi işi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile MOTAŞ’a devredildi.    

Malatya Büyükşehir Belediyesi gerek mevcut santraller ve gerekse proje aşamasında olan yatırımların hayata geçirilmesi ile birlikte Malatya’nın, yenilenebilir enerji alanında Türkiye’de sayılı bir yere sahip olacağı belirtildi. 

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Anahtar Kelimeler:
İçme SuyuÇöpgazMalatya
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