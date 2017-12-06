06 Aralık 2017 Çarşamba

“İçme suyu yaz aylarında çileye dönüşüyor”

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, ilçedeki muhtarların sorun ve taleplerine kulak verdi. Eser, muhtarların mahalleleriyle ilgili sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, muhtarların ilettikleri sorunların genelinin içme ve sulama suyu olduğunu söyledi.

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:58
“İçme suyu yaz aylarında çileye dönüşüyor”

  Sulama suyu konusunda gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Eser, içme suyu ile ilgili olarak da, “Muhtarlarımızın da anlattığı gibi içme suyu sorunu özellikle yaz aylarında çileye dönüşüyor. Bu konuda MASKİ ile defalarca görüşmelerimiz oldu ama 3 yıldır çözüm bulunamadı. Darende’nin içme suyu sorunu Gökpınar projesi ile ortadan kalkar ama MASKİ de bu konuda hiçbir çalışma olmadığını gördük. 24 mahalle ve Darende merkezin su sorunu başka türlü çözüme kavuşmaz defalarca söylüyoruz bu sorun Gökpınar projesi ile çözülür. Gökpınar suyu bizim arazimizde akıyor ama bundan faydalanamıyoruz. Sadece bir arıtma tesisi kurulacak oradan kendi cazibesi ile gelecek ve sorun bitecek. Bu kadar basit sorun çözülemedi. Ne MASKİ ne de bir yetkili Darende’ye gelerek en ufak bir çalışma yapmadı ama yine de ümitsiz değiliz inşallah Darende’nin sesine kulak verirler de sorun çözülür” diye konuştu.

Başkan Eser’in muhtarlarla yaptığı toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu da katıldı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahDarende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser

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