Darende İlçesi Kerimli Mahalle Muhtarı Ali Özkan, yıllardır içme suyu konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, Malatya’nın büyükşehir olmasıyla birlikte yetkinin MASKİ’ye geçtiğini ve MASKİ’nin de sıkıntıyı en kısa sürede çözdüğünü söyledi. Muhtar Özkan, “İçme suyu alt yapısı konusunda sıkıntılarımız vardı. MASKİ Genel Müdürlüğü bizleri suya kavuşturdu. Büyükşehir belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Dr. Özgür Özdemir ve ekiplerine mahallelim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

30 TONLUK SU DEPOSU ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİK

Konu ile bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Darende İlçesi Kerimli Mahallesi’nde içme suyu alt yapı çalışmalarının tamlandığını belirterek, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalar kapsamında içme suyu sorunu olan mahallerimizin sorunlarına eğilerek bir bir çözüyoruz. Yıllardır içme suyu sıkıntısı çeken Darende İlçesi Kerimli Mahallesi’ne 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı çalışması 1 adet terfi binası ve 1 adet 30 tonluk su deposu çalışması gerçekleştirdik. Suyu sisteme vererek mahallemizin kullanımına sunduk. Malatya’nın genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Mahallemize ve Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.

HABER MERKEZİ