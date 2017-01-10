Malatya Toplum Gönüllüleri Birliği Derneği-Gönüllü Kardeşlik Platformu tarafından yapılan mutat toplantılarının sonuncusuna Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da katıldı. Özel bir lokantada düzenlenen toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra, TSO Başkanı H.Hüseyin Erkoç, Malatya Toplum Gönüllüleri Platformu Başkanı Ahmet Aygün ve 60 dolayında STK temsilcisi katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda, ülke gündemi değerlendirilirken, STK temsilcileri ile Belediye ve Belediyecilik hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMALARI

STK’larla birlikte olmaktan onur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ülke gündemi ve Belediye hizmetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye’nin insanların gözleri önünde yok edildiğini, ortada; vatan, millet ve değerler adına hiçbir şey kalmadığını belirten Başkan Çakır, belediyecilik hizmetlerine de değindi. Başkan Çakır, Malatya’yı el birliğiyle yönettiklerini ve kendi görevlerini kul hakkı yemeden, şerefiyle yapma temennisinde bulunurken, katılımcılardan dua talep etti. Son günlerde meydana gelen su kesintilerine de değinen Başkan Çakır, şebeke yenileme çalışmalarının yanı sıra alternatif içme suyu arayışlarının da olduğunu belirterek, Şilan Çayının hem sulama, hem de içme suyu olarak Malatya’ya getirilmesinin planlandığını söyledi.

HABER MERKEZİ