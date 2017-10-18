MASKİ Genel Müdürlüğü Malatya’nın altyapısını güçlendirerek gelecek 54 yılını planlamaya devam ediyor. Malatya genelinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir, “Kuyuönü- Yeşiltepe bölgemizde depolar arasındaki bağlantıyı kurmak için 4 bin 200 metrelik taşıyıcı hat çalışmasını tamamlayarak suyumuzun kontrolünü sağlamış olacağız” dedi.

SONA YAKLAŞTIK

MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya’nın tamamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarıyla mevcut su kaynaklarını kontrol altına alarak, suyu ölçerek bilinçli bir şekilde yönettiklerini ifade eden Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir, “Ölçülebilir Alt Bölge(DMA) kapsamında Abdulgaffar-Şeyhbayram mahallelerinde 4 bin 300 metrelik içme suyu altyapı çalışmalarımızı tamamladık. DMA çalışmalarımızla bölgenin içme suyu altyapısını 100 yıl dayanıklı DUKTİL borularla yeniledik. Çalışmalarımız tamamlandığında bölgede bulunan vatandaşlarımızın içme suyu sıkıntısı ortadan kalkmış olacak. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. 7 gün 24 saat çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

HABER MERKEZİ