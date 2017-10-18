18 Ekim 2017 Çarşamba

İçme suyu altyapısına 50 YILLIK GARANTİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kuyuönü-Yeşiltepe mahallelerinde, 6,9 milyon TL maliyetinde 10 bin 200 metrelik içme suyu altyapı çalışmasının 8 bin 500 metrelik kısmını tamamlayarak bölgenin içme suyu altyapısına 50 yıllık garanti sağlıyor.

17 Ekim 2017 Salı 12:41
İçme suyu altyapısına 50 YILLIK GARANTİ

  MASKİ Genel Müdürlüğü Malatya’nın altyapısını güçlendirerek gelecek 54 yılını planlamaya devam ediyor. Malatya genelinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir, “Kuyuönü- Yeşiltepe bölgemizde depolar arasındaki bağlantıyı kurmak için 4 bin 200 metrelik taşıyıcı hat çalışmasını tamamlayarak suyumuzun kontrolünü sağlamış olacağız” dedi.

SONA YAKLAŞTIK
  MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya’nın tamamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarıyla mevcut su kaynaklarını kontrol altına alarak, suyu ölçerek bilinçli bir şekilde yönettiklerini ifade eden Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir, “Ölçülebilir Alt Bölge(DMA) kapsamında Abdulgaffar-Şeyhbayram mahallelerinde 4 bin 300 metrelik içme suyu altyapı çalışmalarımızı tamamladık. DMA çalışmalarımızla bölgenin içme suyu altyapısını 100 yıl dayanıklı DUKTİL borularla yeniledik. Çalışmalarımız tamamlandığında bölgede bulunan vatandaşlarımızın içme suyu sıkıntısı ortadan kalkmış olacak. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. 7 gün 24 saat çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
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