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İÇİŞLERİ’NDEN AFGAN GÖÇMEN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan 591 Afganistan uyruklu göçmenin 07-08 Nisan tarihleri arasında Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınır dışı edileceğini bildirdi.

İÇİŞLERİ’NDEN AFGAN GÖÇMEN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan 591 Afganistan uyruklu göçmenin 07-08 Nisan tarihleri arasında Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınır dışı edileceğini bildirdi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 14:11
İÇİŞLERİ’NDEN AFGAN GÖÇMEN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da devam eden terör eylemleri ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle büyük bir çoğunluğu genç erkeklerden oluşan Afganistan uyruklu göçmenlerin İran üzerinden Türkiye ye ve Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde göç ettiği belirtildi. Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerin kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüklerine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Son aylarda yoğun bir şekilde İran üzerinden ülkemize giriş yapan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler öncelikle çevre illerdeki Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edilerek sınır dışı işlemlerine başlanılmıştır. Bu kapsamda Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu göçmenlerden 591'i 07.04-08.04 2018 tarihinde Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınır dışı edilecektir. Diğer illerimizde bulunan düzensiz göçmenlerin de sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasından sonra önümüzdeki günlerde de sınır dışı işlemleri hızlandırılarak devam edecektir."

İHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıAfganistan Uyruklu Göçmen
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