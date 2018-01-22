İÇİŞLERİ'NDEN AFRİN AÇIKLAMASI

Buna göre, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca bin 61 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 823 terör (PKK/KCK 170, aşırı sol 11, DEAŞ 27, FETÖ/PDY 615,), 3 bin 780 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 71 düzensiz göçle mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 674 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Afrin operasyonuna yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 şahıs gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, son bir haftada yurt içinde terör arananlar listesinin gri kategorisinde aranan Welat-Can kod adlı Remzi Büyük isimli terörist ile birlikte 8'i sağ, 4'ü teslim olmak üzere toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan kış operasyonları neticesinde, 5 ilde (Diyarbakır-20, Şırnak-6, Tunceli-5, Van-3 Hakkari-1) 35sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi. 20’si ağır ve uzun namlulu (20 kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 26 silah, 367 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 25 el bombası, 3 bin 804 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 3 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 536 operasyonda, piyasa değeri 33 milyon 258 bin 994 TL olan, 2 bin 396 kilogram esrar, 366 kilogram eroin, 0,68 kilogram kokain, 1,41 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 34 kilogram metamfetamin, 80 bin 918 adet uyuşturucu hap, 6 bin 740 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 072 bin 810 TL olan, 488 bin adet kaçak sigara, 142 bin 688 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 780 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik, okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 498 şüpheli gözaltına alındı. 68 kilogram uyuşturucu madde, 14 bin 693 adet uyuşturucu hap, 2 bin 892 kök kenevir ile 43 tabanca/tüfek ele geçirildi.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren bin 138 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 364 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

330’u denizlerde olmak üzere 7 bin 532 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 71 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.