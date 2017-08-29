İçişleri Bakanlığı tarafından, son bir hafta içerisinde (21-28 Ağustos 2017) bölücü terör örgütüyle sürdürülen mücadele kapsamındaki detaylar açıklandı. Buna göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 94 operasyon gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 127 kişi gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 44 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 400 kişi gözaltına alındı. Sol terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 14 kişi gözaltına alındı.

2 BİN 849 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan planlı operasyonlarda, 585'i terör suçları (PKK/KCK 127, DEAŞ 44, FETÖ/PDY 400, sol terör örgütleri 14), 6’sı siber suçlar, 2 bin 258’i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 2 bin 849 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde, 24’ü ağır ve uzun namlulu (2 Bixi, 6 M-16, 2 Roketatar/Havan, 14 Kalaşnikof) toplam 28 silah, 351 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 32 el bombası, 3 bin 415 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 27 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi, teröristler tarafından kullanılan, 3 ilde (1 Hakkari, 5 Bingöl, 3 Diyarbakır) 9 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 72 ilde gerçekleştirilen bin 639 operasyonda, piyasa değeri 35 milyon 344 bin 460 TL olan, 2 bin 077 kilogram esrar, 70 kilogram eroin, 3 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 3 kilogram Afyon sakızı, 2 kilogram kokain, 4 kilogram metamfetamin, 44 bin 076 adet uyuşturucu hap, 113 bin 297 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 694 bin 579 TL olan, 768 bin 792 adet kaçak sigara, 62 bin 607 litre akaryakıt ele geçirildi.

Bu operasyonlar kapsamında 2 bin 258 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 38 ilde (Adana, Ağrı, Antalya, Aksaray, Balıkesir, Bartın, Batman, Bursa, Bolu, Bingöl, Çorum, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Iğdır, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Siirt, Tokat, Van, Yalova) 175 şüpheli gözaltına alındı.



34 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, son bir haftada yurt içinde toplam 34 (22 ölü, 2 sağ, 10 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 679 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 242 kişiden 6’sı gözaltına alındı.



ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI

23 Ağustos 2017 Çarşamba günü ülke genelinde 7 bin 308 noktada 63 bin 990 personelin (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik) katılımıyla 12 bin 336 ekip, 8 hava aracı, 74 deniz aracı, 302 dedektör köpeğin kullanıldığı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması-7' yapıldı. Uygulama sonucunda sorgulanan 551 bin 990 şahıstan çeşitli suçlardan aranan bin 17 şahsa işlem yapıldı.

24 Ağustos 2017 Perşembe günü ülke genelinde polis ve jandarmadan oluşan karma trafik ekipleriyle, karayollarındaki trafik kazalarına etken kural ihlallerinin önlenerek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, 'Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-5' uygulaması yapıldı, 178 bin 426 araç/sürücü denetlendi, bunlardan 18 bin 346’sına cezai işlem uygulandı.

351’i denizlerde olmak üzere 3 bin 512 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 108 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

İHA