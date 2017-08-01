İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında süren operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 157 operasyon gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 243 kişi gözaltına alındı.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 57 kişi gözaltına alındı. FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 593 kişi gözaltına alındı. Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alındı.

3 BİN 998 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlarda, 921'i terör suçları (PKK/KCK 243, DEAŞ 57, FETÖ/PYD 593, sol terör örgütleri 28) 168'i siber suçlar, 2 bin 963'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 998 kişinin gözaltına alındığı açıkladı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir hafta içinde, 17'si ölü, 11'i teslim, 7'si sağ olmak üzere 35 terörist etkisiz hale getirildi.

162 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 39 ilde (Adana, Afyon, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Karabük, Karaman, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Uşak) 162 şüpheli gözaltına alındı.

ARANAN ŞAHISLAR OPERASYONU' GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel asayiş uygulamaları kapsamında, 81 ilde eş zamanlı olarak 26 Temmuz 2017’de, 6 bin 423 personelin katılımıyla 'aranan şahıslar operasyonu' gerçekleştirildi, 4 bin 987 şahıs sorgulandı, 4 bin 20 ev kontrol edildi bin 471 aranan şahıs yakalandı. Ülke genelinde 29 Temmuz 2017 tarihinde 24 bin 661 personelin katılımıyla 'Türkiye motosiklet uygulaması' uygulaması yapıldı. 4 bin 145 denetim noktasında 65 bin 955 motosiklet denetlendi, denetimler sonucunda 354 aranan şahıs ve 120 çalıntı motosiklet yakalanarak toplam 7 milyon 974 bin 292 TL trafik cezası uygulandı. Ayrıca, 9 ilde, eş zamanlı olarak 'iletişim yoluyla dolandırıcılık' gerçekleştiren (sahte polis, savcı vb.) 39 şüpheli gözaltına alındı, 28 vatandaşın dolandırılması engellenerek, yaklaşık 600 bin TL değerinde altın, döviz ve paranın sahiplerine iadesi sağlandı.

403 KİŞİDEN 168’İ GÖZALTINA ALINDI

Siber suçlarla mücadelede, FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 2 bin 619 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen bin 403 kişiden 168’i gözaltına alındı.