İçen rektör adayı olduğunu açıkladı

Prof. Dr. İçen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversitede 35 yıllık akademik tecrübe, 6 yıl doktora süresince yurt dışı (İngiltere) deneyimi, 4 yıl rektör yardımcılığı (Personel, Strateji, İdari Mali İşler) deneyimi, Türkiye'nin iki stratejik kurumunda (4 yıl YÖK-Etik Kurul ve 3 yıl süreyle TÜBİTAK-BİDEB) kurul üyelikleri tecrübeme dayanarak, yaşadığı dönemde Türkiye'ye çağ atlatan ve misyonuna inandığım rahmetli Turgut Özal adının verildiği üniversitede, Yeni Türkiye-Yeni Üniversite anlayışını özümseyen ve bu yönde heyecan duyan bir akademisyen olarak kurucu rektörlüğe talip oldum. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin öncelikli olarak idari kadrosunun oluşumunun sağlanması gerektiği bilincinden hareketle, kuruluşundan beri içinde bulunduğum ve dört yıl süreyle personelden sorumlu rektör yardımcılığı yaptığım İnönü Üniversitesi'nin yakinen tanıdığım bilgili ve tecrübeli idari kadrosu, üniversitemizin idari kadrosunun oluşturulmasında önceliğimiz olacaktır. Bu seçim belli kurallar çerçevesinde olacaktır. Kurumsallaşmanın kurallarına tavizsiz uyulacaktır. Aynı şekilde akademik personel seçimi de bilimsel ve akademik değerler göz önüne alınarak yapılacaktır. Yeni kurulan fakültelerde öğretim elemanları yeterli sayıya ulaştığında hem lisans programına hem de lisansüstü programlara öğrenci alımına gidilecektir. Üniversitemizde 'Yeni Türkiye’ye uyumlu 'Yeni Üniversite' anlayışını yerleştirmek için, bilimsel yayın üreten enstitüler ve laboratuvarları oluşturarak, bu ürettiklerimizi hayata geçirecek, ekonomiye ve toplum yararına sunacak sistemi kısa zamanda kurağız. Bilgiyi ürüne dönüştürmek, kullanabilir hale getirmek, toplum yararına sunmak asıl amacımızdır. Bu anlayışın üniversitede bir akademik kültür olarak yerleşmesi için gerekli altyapı çalışması yapılacaktır. Bunu yaparken, hem öğrencilerimizi hem de akademisyenlerimizi sanayide sanayiciyle, piyasada iş adamlarıyla buluşturup bağlantılar kurarak artan-azalan talepler doğrultusunda akademik bakış açımızı belirleyeceğiz. Piyasa Ekonomisi bilimle, piyasayla ilişkili olduğu için ürünlerin teknolojiye dönüştürülmesi daha kolay olacak ve daha çok katma değer elde edilecektir. Burada yeni kurulan fakültelere önemli görevler düştüğünün bilincindeyim.Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapma fırsatı tanındığı takdirde, Malatya'da ikinci bir üniversite kurulması fikrinin düşünce aşaması başta olmak üzere, bu fikrin projelendirilip sunum aşamasına getirilmesi ve kurulması düşünülen Battalgazi Yerleşkesi’nde teknik altyapının hazırlanması (Halihazır Planı ve Master Planı) aşamalarına katkım olduğuna inandığım Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ni, rahmetli hemşehrimin ismine layık bir üniversite haline getireceğime inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

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