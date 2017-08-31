Yayımladığı kutlama mesajında, tüm İslam aleminin ve Malatyalı hemşerilerinin Kurban Bayramı’nı kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Milletimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Dini bayramların getirdiği ulvi değerlerin; bizleri bütünleştiren sıcak ve samimi duyguların, toplumun tüm kesimlerini kuşatmasını, bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum. Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı ifade etmektedir. Bu vesileyle toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutmalı, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı kuvvetlendirmeliyiz. Bizi biz yapan değerlerimize daha sıkı sarılarak vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkmalıyız. Dostluğumuzu, sevgimizi ve soframızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissettiğimiz mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım. Bayramın sevinç içinde geçmesini temenni eder, tüm İslam âlemine barış ve huzur getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ederim” ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ