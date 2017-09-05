05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevi’nde bulunan yaşlılarla bir araya gelerek, bayramlarını kutladı. Başkan Gürkan, Huzurevi’nde bulunan yaşlılara sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar diledi.

05 Eylül 2017 Salı 11:42
Huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevi’nde bulunan yaşlıları ziyaret ederek, yaşlılarla tek tek ilgilenip, bayramlarını kutladı.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Huzur Evi sakinlerinin bayramlarını kutlayarak, “Günümüzü ne kadar sağlıklı,  ne kadar mutlu geçiştirebilirsek, ne kadar iyilik edebilirsek, ne kadar birbirimizi sevebilirsek, devletimize, milletimize ne kadar dua edersek, vatanımızın, milletimizin birliği, bütünlüğü için ne kadar dua edebilirsek ve kısacası kulluk görevlerini ne kadar güzel yaparsak o kadar kendimizi mutlu addederiz” diye konuştu.

Başkan Gürkan, bayram ziyareti esnasında yaşlılara çeşitli hediyeler de verdi.

HABER MERKEZİ
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