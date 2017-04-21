Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından güvenlik hizmetlerine toplumun katılımının sağlanması amacıyla düzenlenen 2017 yılının ilk “Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı” gerçekleştirildi. Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Ahi Evran Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Toplum Destekli Şube Müdür Vekili Lokman Ünal, Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, muhtar dernek başkanları, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde görev yapan muhtarlar ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün ekipleri katıldı.

Toplantıda söz alan ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün 2017 yılı içerisinde yaptığı çalışmalardan bahseden Toplum Destekli Şube Müdür Vekili Lokman Ünal, TDP’nin kuruluş amaçlarından birisinin güvenlik hizmetlerine toplumun katılımının sağlanması olduğunu söyledi.

NÜFUS HAREKETLİLİĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUYOR

Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarından bahseden Ünal, “Bu kapsamda polis merkezlerimizin sorumluluk alanları, bölgenin nüfusu, yerleşim yapısı, coğrafi özellikleri, suçluluk ve risk durumu ile genel nüfus hareketliliği göz önünde bulundurularak alt görev alanlarına ayrılmış ve bu alanlara TDP personeli görevlendirilmiştir. TDP Şube Müdürlüğü olarak bu alt görev alanlarında 2017 yılı içerisinde 176 muhtar ziyareti, 318 kamu kurum ve kuruluşu ziyareti, 960 esnaf ziyareti yapılarak hem bu alt görev alanlarındaki genel güvenlik sorunları tespit edilmeye çalışılmış hem de bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmüştür. Tespit edilen sorunlar ilgili birimlere bildirilmiştir” şeklinde konuştu.

SUNUMLAR YAPILDI

Ünal, “Bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında internet güvenliği, telefon dolandırıcılığı, evden ve iş yerinden hırsızlık konularında yaklaşık 3 bin adet broşür dağıtılmış ve 136 okulda yaklaşık 900 öğrenciye internet güvenliği ve genel güvenlik konularında sunumlar yapılmıştır. Bugün yapacağımız Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı ile polis merkezlerimizin sorumluluk alanlarında sizlerin tespit ettiği güvenlik sorunlarını konuşarak Malatya Emniyet Müdürlüğü olarak bu sorunların çözümüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

HUZUR TOPLANTISI ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren de, Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısının önemine değindi. Başkan Eren, “Her mahallenin bir görevli polisi var. O polisler mahalleleri gezdiği zaman muhtarlara uğruyorlar. Halkın toplu olarak bulunduğu yerlere de giriyorlar ve böylelikle de polisler halkla ilişki içerisinde bulunuyorlar. Şikâyetler varsa rapor tutuyorlar. Müdüriyete götürüyorlar, müdüriyet de bu raporu valiliğe bildiriyor. Huzur toplantısı çok önemli” ifadelerini kullandı.











MUTLU SARIGÜL