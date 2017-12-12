Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya’nın bir huzur kenti olduğunun altını çizerek, sözlerini şöye sürdürdü:"Bu konuda istihdam sağlayan ticaret ve iş adamlarımızın bu anlamda karşılıklı işbirliği içerisinde aynı duygu ve düşüncelere sahip olmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de bizler hep sizlerin yanındayız, Malatya’mızın kamu düzenini sağlaması asayişin temini edilmesi, suç ve suçlu ile müdahale noktasında bizler gayret gösteriyoruz. Sizlerinde bizlerin yanında olduğunuzu biliyoruz”



Ardından konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Kalan ise” Emniyet müdürümüz 15 Temmuz öncesi ve sonrası Malatya’daki olaylarda almış olduğu güvenlik tedbirlerini takdirle karşılıyoruz. Malatya’nın bir huzur ve emniyet şehri olması için müdürümüzün gayretlerini görüyoruz, bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA