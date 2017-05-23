Hüseyin Doğan Dede Türbesi önünde düzenlenen anma programına, Vali Mustafa Toprak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen, mesleki kuruluş başkanları, kamu yararına çalışan dernek başkanları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

SAYGILARIMI, HÜRMETLERİMİ İLETİYORUM

Cem Vakfı Şubesi Başkanı Eşref Doğan’ın konuşmasının ardından Vali Mustafa Toprak, yaptığı konuşmada, “Öncelikle değerli Hüseyin Dedemizi rahmetle, minnetle, güzelliklerle anlıyorum ve Allah rahmet eylesin diyorum. Bugün burada Kırlangıç Köyü’nde, Malatya'nın bu güzel yöresinde Hüseyin Doğan Dedemize güzellikler içerisinde saygımızı, hürmetimizi, sevgimizi ifade ediyorsak, Hüseyin Doğan Dedemizin yaşadığı müddet içerisinde aldığı ilhamlar, yaptığı yaklaşımlar ve vatandaşlarımızla, insanlarımızla olan o güzel diyalog ve özellikle yaşam alanındaki o güzel örneklemelerle ortaya koyduğu güzelliklerden oluşuyor. O anlamda ben rahmetli Hüseyin Doğan Dedemize bir kez daha Allah'tan rahmet dilemek ile birlikte değerli ailemize, aramızda bulunan Eşref Dedemiz de olmak üzerine, İzzettin Dedemiz de olmak üzere tüm aile bireylerine ve tüm canlarımıza saygılarımı, hürmetlerimi bu vesileyle iletmek istiyorum” dedi.

Vali Toprak, “Hepimiz bir dünya nizamı içerisinde yaşıyoruz, doğduk, zaman içerisinde değişik güzellikleri değişik yaşam alanlarında yaşıyoruz ve sonra da nefesimizi Hak Teâlâ’ya dönmek için veriyoruz. Önemli olan bu yaşam dilimi içerisinde bir kul olarak, aciz olarak acaba çevremizle, insanlarla, toplumla ilişkilerimiz ne alemdedir ve yarın öbür gün bu dünyadan terki diyar eylediğimizde arkamızdan hoş seda noktasında acaba bir şeyler söylenecek mi? Aslında bu güzellikler hep bunları ortaya çıkarmak içindir ki Hüseyin Doğan Dedenizin de tüm ailesiyle birlikte ortaya çıkarmaya çalıştığı da budur diye düşünüyorum. Onun için Allah bize de vefat edip gittikten sonra da böylesi güzel anılmaları nasip eylesin” sözlerini kullandı.

TÜM ŞEHİTLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUM

Güzellikleri yaşamak için bir devlet çatısı altında yaşamak gerektiğini söyleyen Vali Mustafa Toprak, “Devletimiz bizim için ebet müddettir, devletimiz olmadığı sürece, başımızdaki bir şemsiye, koruyucu olmadığı sürece biz çevremizdeki ülkelere baktığımızda, yek ile yeksan olma noktasında hepimiz helak olup gidebiliriz. Onun için bu noktada da önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben bu vesileyle 19 Mayıs 1919'da Cumhuriyetimizin kurucusu ama onunla birlikte milli mücadelenin, İstiklal Harbi'nin, Çanakkale Savaşlarının önderi, rehberi tüm ondan aldığımız ışıkla, rehberle bugünlere geldiğimiz yüce insan Mustafa Kemal Atatürk'ü burada bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum.Yüzyıl önce bizi tarihten silmek istediler, yok etmek istediler. Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı'na gelmeden önceki tüm o aşamaları tarih süzgecinde, gözümüzün önünden geçirdiğimizde yaşam hakkımızı alıp, hepimizi yok etmek, daha müstemleke halinde yaşatmak isteyenler oldu. Evet, bu noktada, bu ülkede huzur içerisinde, barış içerisinde, aynı anlayış birliği içerisinde yaşıyorsak yüzyıl öncesinde milli mücadelede, Kurtuluş Savaşı'nda bize o kutlu yolu açan insanları unutabilir miyiz? Onun için Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi, canlarını, kanlarını bu topraklara katık eden aziz şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi bir kez daha rahmetle minnetle anıyorum” ifadelerinde bulundu.

GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURMALIYIZ

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Toprak, “Evet, İstiklal Harbi'ni yaşadık ama 15 Temmuz gibi bir ihanet girişimini de yaşadık. Ülkenin insanlarına yönelik olarak topun, tüfeğin, ateşin nasıl açıldığını hepimizin hep birlikte ibretle, korkuyla, endişeyle izledik. Ama onun sonrasında da milletimizin gücü ile birlikte bu ihanet karşısında nasıl durulacağını hep birlikte millet olarak gösterdik. Bunu Malatya'da da gösterdik. Malatya'da bu olaylar gelişirken toplumumuzun içerisinde Alevi-Sünni, Türk-Kürt diyerek karıştırmaya çalışan başarısız olan ihanet girişimini yeniden farklı bir yara üzerinden açabilir miyiz, diye harekete geçenlerin karşısında da biz içimizdeki ahlakımızla, vicdanınızla, Allah'ın bize vermiş olduğu kulun yaşam hakkını koruma ile birlikte, hep birlikte onun üzerine giderek herhangi bir insanımıza, bir olumsuzluk gelmemesi noktasında gayret ettik. Onun için ben Malatyalı kardeşlerimize de 15 Temmuz’daki bu duruşlarından dolayı özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. O gece 15 Temmuz'da ve iki üç gün sonra tezahür eden ama hepimizi acaba geçmişte burada yaşanan olayları yeniden başlatmak isteyenler karşısındaki bu korku endişesini de hep birlikte atlatmış olduk. Demek ki biz önemli bir coğrafyada yaşıyoruz, bu coğrafya hakikaten zor bir coğrafya, biz geçmişten bugüne kadar çok ciddi manada şehitler verdik, topraklarımızın her bir noktasında şehitlerimizin kanıyla sulanmış alanlar mevcut. Dolayısıyla geçmişte bize bunu yaşatanlar ve şimdi de o ihanet niyetlerinden vazgeçmediğini görüyoruz. Onun için bizler bu ihanetler karşısında birbirimize daha sevgiyle, daha kardeşçe içimizden gelerek, gönlümüzde ve ruhumuzda bu güzellikleri hissederek, adeta bir güç birliğini oluşturmamız gerekiyor” dedi.

Anma töreninde ocaklar kuruldu, kurbanlar kesildi, halka lokma dağıtıldı.











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