Hurma pahalı ama talep fazla

Bugün yapılacak ilk iftar için hurmalar da alıcılarını bekliyor. Uygun fiyatlarla, her ekonomiye hitap eden hurma fiyatları hakkında konuşan kuru yemiş satıcı Erdal Doğan, BUSABAH gazetesine konuştu.

11 ayın sultanı Ramazan ayına artık girildiğini dile getiren Doğan, ramazan ayının bereket, hoşgörü ve sıhhat ayı olduğunu söyledi.

HER BÜTÇEYE UYGUN

Hurmaya olan talebin fazlalığından bahseden Doğan, şunları kaydetti:

“Ramazan ayının vazgeçilmesi hurmalar artık tezgâhlarımızda. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte de hurma satışlarımız başladı. Ramazan ayında kültürümüz gereği ve hadislerde de yer aldığı gibi orucumuzu hurmayla açacağız. İftar hurmayla açıldığı zaman vücudu zorlamayıp, sıhhat bulduran, lifli olması, içeriğinde 16 mineral, potasyum, magnezyum barındırması daha önemlidir. Oruçluyken kaybettiğimiz enerjiyi bunlar sağlamaktadır. Orucumuzu mutlaka hurmayla açalım. Hurmanın kilosu 5 ila 60 TL’ye kadar hurma bulunuyor. Her bütçeye uygun. Rahatlıkla herkes hurma alabilir. Talep çok fazla. Geçen yıla oranla fiyatlarda artış oldu. Geçen yıl 40 lira olan hurmasının kilosu 50 TL oldu. Bunun sebebi dolar kurunun yükselmesi. Bunlar ithal ürün olduğu için dolar faturalı. Gününde de kur farkından dolayı TL’ye çevrilir. Bu yüzden hurmanın kilosu bu yıl arttı.”

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