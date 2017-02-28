Rus Pazarı’nın hurdacılık yapılan yerden çok, önemli bir nokta olduğunu söyleyen vatandaşlar, buraya daha çok önem verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Burada önemli antika eşyaların olduğunu söyleyen vatandaşlar, söz konusu alanın git gide önemini yitirdiğini belirtiyorlar.

DEĞERİNDEN FAZLA ÜCRET

Bu anlamda konuyla ilgili konuşan Tıp Fakültesi öğrencisi Cihan Ekici, “7 yıldır Malatya da yaşıyorum. Buradaki Rus Pazarı’nı keşif edeli yaklaşık 4 yıl olmuştur. Her hafta düzenli olarak pazara uğrarım. Eskiyen şeylerin içerisinden yeni şeylerin, kayda değer şeylerin çıkarmasını severim. Burayı ilk duyduğumda gelip bakmıştım. Onca hurda gibi görünen şeylerin içerisinde, kenarda, köşede kalmış aslında çok kıymetli eşyalar çıkabiliyor. Tabi tozlu ve eskimiş olsalar da bunları bulmak ve tekrar kazanmak benim asıl amacım ve bunu da yapmayı seviyorum. Bugüne kadar işime yarayacak, antika değeri taşıyacak bir sürü eşya almışımdır. Mesela üçüncüsünü aldığım bir antika duvar saati var. Buradan aldığım ilk saate tamircide bakım yaptırdıktan sonra abim elimden aldı. Sonra tekrar gelip kendime ve arkadaşıma hediye etmek için aldım. Birkaç tane çalışır vaziyette pikap ve plak satın aldım. Bugün yine ilgimi çeken birkaç eşya oldu. Fakat değerinden çok fazla ücret isteyen satıcılar var” diye konuştu.

PH METREYİ 4 LİRAYA ALMIŞTIM

Çok pahalı olan eşyaları ucuza alabildiğini de söyleyen Ekici, “Bundan 4-5 sene öncesine kadar çoğu satıcı sattıkları eşyaların değerini bilmezdi. 1-2 liraya eşyalar satıldığını gördüm. Hatta ben buradan 2 sene önce PH metre bile aldım. O zamanlarda internetten baktığımda 200-250 lira değerinde olan PH metreyi 4 liraya almıştım. Sattığı ürünün değerini bilmeyen satıcı da var, çok daha fazlasını isteyen de. Özellikle antika ürünlerde bunu çok daha fazla yapan insan var” dedi.

“BUDA HEYKELİ” HİKAYESİ

Rus Pazarı ile ilgili bilinen bir hikaye de anlatan Cihan Ekici, “Burada zamanında bir hikaye duymuştum. Pazara eşya bakmak için gelen bir vatandaş ufak bir Buda heykeli görmüş ve onu almak istemiş. Fiyatını sorduğu satıcı, bu arkadaşa alıcı gözüyle sormadığını düşünüp 200 lira gibi bir fiyat verince oradan ayrılmış. Daha sonra tekrar o heykeli satan kişinin yanına gelerek 150 lirası olduğunu ve bu paraya heykeli satın alıp alamayacağını sormuş. Satıcı da 150 liraya o heykeli vermiş. Aylar sonra o heykeli alan adam tekrar buraya gelmiş. Satın aldığı adamı bulup çok teşekkür ederek, yeni bir hayat kurduğunu, borçlarını ödeyip ailesiyle rahat bir hayat kurduğunu söylemiş. Dışı siyah bir kaplama olduğunu söylediği heykelin aslında altın olduğunu, muhtemelen alan kişinin değerli bir eşya olduğunu bilmiyor oluşu böyle bir hikayenin de yaşanmasına neden olmuş” ifadelerinde bulundu.

İLAÇ DİYE SATILIYOR

Pazarın kuruluşundan da bahseden Ekici, “Eskiden burada daha antika ürünler bulunabiliyormuş. Buradaki Pazar, Sovyet Rusya dağıldığından beri kurulan bir pazarmış. O dönemlerden gelen askeri malzemeler ve daha değerli eşyalar satılırmış. Gözlemlediğim kadarıyla buranın artık hurdacılığa doğru gidiyor oluşu. Daha az işe yarayan eşyalar çıkmaya başladı. Burayı artık geliri düşük ve çok fazla bilinçli olmayan insanlar daha çok ziyaret etmeye başladı. İlaç diye satılan sağlık ürünleri bile burada görülmeye başladı. Birçok hastalığa iyi geldiği, her derde deva olduğu söylenen ilaçlar satılıyor. Bu kişiler mikrofona konuşarak dikkat çekip başlarına onlarca insanı toplayabiliyor. Bu konuda insanların dikkatli olması gerekiyor. İlaç diye satılan şeyin belki de alerjiye neden olması mümkün olacak. Sağlık için satıldığı iddia edilen ürünler sağlıklarını tehlikeye atabilirler. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Her derde deva olduğu söylenen ürün zaten ilaç değil. Üstelik bu ilaç diye satılıyor. Halk da buna inanıyor” sözlerini kaydetti.

SELAHATTİN BAYRAK