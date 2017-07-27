Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Bozan Murat idaresindeki 31 RR 597 plakalı tır Gölbaşı Malatya karayolu 17’inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada TIR’da bulunan hurdalar yola saçılırken, sürücü Bozan Murat ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA