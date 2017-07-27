27 Temmuz 2017 Perşembe

UYANIK OLACAĞIZ!

Hurda yüklü TIR, yan yattı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde hurda yüklü TIR’ın yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alındı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 11:05
Hurda yüklü TIR, yan yattı

  Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Bozan Murat idaresindeki 31 RR 597 plakalı tır Gölbaşı Malatya karayolu 17’inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada TIR’da bulunan hurdalar yola saçılırken, sürücü Bozan Murat ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
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