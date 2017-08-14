Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan O.Y. (21) idaresindeki 23 BY 245 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. İlk önce yol kenarındaki trafoya çarpan araç, daha sonra bir evin bahçesine girerek iki ağacı devirdi.

EV SAKİNLERİ SESE KOŞTU

Sesleri duyarak dışarı çıkan ve araç içerisindekilerin sıkıştığını gören ev sakinleri, durumu 112 sağlık ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartılan O.Y. ile H. H., ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

İHA