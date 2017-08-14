14 Ağustos 2017 Pazartesi

Hurda araçtan yaralı kurtuldular

Elazığ-Malatya karayolunun 25’inci kilometresinde yoldan çıkarak trafoya çarpıp, iki ağacı da deviren otomobil, hurdaya döndü. Araçtaki 2 kişi, kazadan yaralı kurtuldu.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:03
Hurda araçtan yaralı kurtuldular

  Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan O.Y. (21) idaresindeki 23 BY 245 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. İlk önce yol kenarındaki trafoya çarpan araç, daha sonra bir evin bahçesine girerek iki ağacı devirdi.

EV SAKİNLERİ SESE KOŞTU
  Sesleri duyarak dışarı çıkan ve araç içerisindekilerin sıkıştığını gören ev sakinleri, durumu 112 sağlık ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartılan O.Y. ile H. H., ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya