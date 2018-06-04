Hülya Bingöl'den Çetin Şişman'a ziyaret

Ziyarette Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Güneş ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz de hazır bulundu. Ziyarette memnuniyetini dile getiren Kültür Turizm Müdürü Çetin Şişman, “Fair Play ödülü çok anlamlı bir ödül, böyle bir ödülü İnönü Üniversitesi’nde bir öğretim görevlisinin alması hem üniversite, hem ilimiz açısından son derece anlam ifade etmektedir. Bu nedenle böyle bir ödüle layık görülmesini Milli Olimpiyat Komitesine teklif eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Rıfat Güneş’i tebrik ediyor, bu anlamlı Fair Play büyük ödülünü ilimize kazandıran Dr. Hülya Bingöl’ü üstün başarılarından dolayı kutluyor, Türk aporuna Üniversite Gençliğine ve Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dr. Hülya Bingöl ise Kültür Turizm Müdürü Çetin Şişman’a yeni görevinde başarılar dileyerek bundan sonra Malatya’nın ulusal ve uluslararası platformda tanıtımıyla ilgili müdürlüğün yapacağı ortak projelerde her zaman yanlarında yer alacağını belirtti.

ziyarette konuklara Malatya’yı tanıtıcı kitaplar hediye takdim edildi.

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