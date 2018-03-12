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HULUSİ AKAR AÇIKLADI!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ''PKK/ YPG'nin işgalindeki kentten kaçan aileler Fırat Kalkanı bölgesine gidiyor. Harekat ile DEAŞ da bölgeden temizleniyor. DEAŞ'lı teröristler kıyafet değiştirip PKK'nın arasına katılıyor.'' dedi.

HULUSİ AKAR AÇIKLADI!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ''PKK/ YPG'nin işgalindeki kentten kaçan aileler Fırat Kalkanı bölgesine gidiyor. Harekat ile DEAŞ da bölgeden temizleniyor. DEAŞ'lı teröristler kıyafet değiştirip PKK'nın arasına katılıyor.'' dedi.

busabahh
busabahh
12 Mart 2018 Pazartesi 16:20
HULUSİ AKAR AÇIKLADI!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Orgeneral Akar, şunları söyledi;
''Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına geri dönmelerini sağlıyoruz. Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor. DEAŞ'lı teröristler, kıyafetlerini değiştirip PKK'nın arasına katılıyor.'' busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı HarekatıHulusi Akar
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