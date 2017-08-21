Ulaştırma Memur- Sen Malatya Şubesi 4. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Malatya TCDD lokalinde gerçekleştirilen kongreye Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis illerinin sendika şube başkanları ile Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, TCDD 5. Bölge Müdürü Üzeyir Ülker ve sendika üyeleri katıldı.

ÖZGÜRLÜK İNSANA AİTTİR

Kongrede ilk olarak söz alan Malatya Şube Başkanı Mustafa Adak, Memur-Sen'in, Türkiye’nin en büyük emek örgütü olduğunu ifade ederek, “Emeğin değerli olmasının ve ekmeğin artmasının ön şartının, özgür, sivil ve demokratik bir siyasal sistem olduğunun bilincindeyiz. Bugün, Suriye’de sendikadan bahsetme imkanı yoktur. Özgürleşmeyi, demokratikleşmeyi, sivilleşmeyi, mazluma destek olmayı, zulmü ortadan kaldırmayı insan ve insan onurunu korumayı da görev ve sorumluluklarımız arasında görüyor, varlık nedenleri arasında kabul ediyoruz. Ulaştırma Memur-Sen, özgürlük insana aittir, insana dairdir anlayışıyla hareket eden aksiyoner bir özgürlük hareketidir" ifadelerine yer verdi.

DEMİRYOLU YENİ BAŞTAN YENİLENDİ

TCDD 5. Bölge Müdürü Üzeyir Ülker ise demir yollarında yapılan gelişmelere değinerek "1950’li yıllardan sonra unutulan demir yollarımız, son 15 yılda tekrar devlet politikası haline gelerek layık olduğu yere oturtuldu. Bu dönemde ülkemiz, hızlı trenlerle tanıştı, bu dönemde ülkemiz boğaz tüp geçitle tanıştı, bu dönemde Anadolu topraklarına yayılmış demiryolu yeni baştan yenilendi” şeklinde konuştu.

TOPLU BİR ŞEKİLDE KARAR VERECEĞİZ

Kongrede son olarak söz alan Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen ise 17 şube ve 75 temsilcilik ile hizmet verdiklerini söyledi. Göreve geldiklerinde yetkinin kendilerinde olmadığını ancak şu an yetkili sendika durumunda olduklarını belirten Cankesen, "1 Ağustos’ta, memurlarımız için toplu sözleşme masasına oturduk. 20 milyon kişiyi ilgilendiren bir sözleşmeye geldiği zaman 3+3 diyerek ortaya bir rakam çıkarıp da yüzde 3’lere boğmak, akabinde de, daha bugün çıktı resmi bir teklif yok, 3,5’u veririz demek bu bizim kabul edeceğimiz bir durum değil. O yüzden il temsilcilerimiz, şube başkanlarımız Ankara’da buna toplu bir şekilde karar vereceğiz" dedi.

BU CAMİA KENDİ KARARINI KENDİ VERECEK

Hükümetin teklifine kapalı olduklarını söyleyen Cankesen, "Bakın bu teklife diyorum kapalıyız, bundan sonraki teklifler halen bekleniyor. Şu anda da gelen resmi bir teklif yok, ancak Hükümet kanadından yarım puanlık sözler gelmekte, resmi teklif gelince de biz bunlarla konuşacağız. Ancak ne olursa olsun bu camia büyük bir camia, bu camia oturup pazar günü kendi kararını kendisi verecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kongrede başkanlığa yeniden Mustafa Adak seçildi.

İHA