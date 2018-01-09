MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, BUSABAH’ı ziyaret etti. BUSABAH’ın başarılı bir basın-yayın organı olduğunu belirten Başkan Avşar, “Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, BUSABAH gazetemizin çok güzel temsilcileri; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle siz değerli basın mensuplarımızın hem günlerini kutlamak hem de tanışma amacıyla yanınıza gelmiş bulunmaktayım. Gazetecilik kutsal bir görev. Aldıkları bilgiyi hızlı, doğru, tarafsız bir şekilde halka ulaştırmak için bir kamu görevi yapan basınımızın özgürce hareket etmeleri gerektiği inancına tüm gazetecilerin maddi ve manevi olarak daha çağdaş şartlarda görevlerini yapabilmelerini diliyorum. Gece gündüz demeden çalışan, halkın haber alma, bilgi edinme hakkı için mücadele eden, çalışan, çalışmayan tüm emektar basın mensuplarına en derin saygı ve sevgilerimi sunarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar temenni ediyorum” sözlerini kaydetti.

ADAY BELİRLEMEYİ BİZE BIRAKTI

Yaptıkları çalışmalardan bahseden Avşar, “Biz 4 Ocak'ta Genel Başkanımızdan randevu almıştık. Öncelikle Ankara'ya gittiğimizde Başbuğumuz Alpaslan Türkeş Beyefendinin kabrini ziyaret edip, orada bir dua okuduk. Sonrasında genel merkezimize geçtik. Burada da Sayın Genel Başkanımızla bir saate yakın görüşme yaptık. Sayın Genel Başkanıma 2 ay zarfında yaptığım bütün programları, çalışmaların bilgilerini bir dosya halinde verdim. Kendisi de bu yaptığım çalışmalardan dolayı çok teşekkür etti. Kendisi sonraki konuşmasında, memleketimize, Malatya’mıza çok büyük bir görev düştüğünü, Malatya'nın Doğu'nun kalesi olduğunu bize ifade ettiler. Ve önümüzdeki seçimlerde aday belirleme konularında ile bıraktı. Yani İl Başkanlığımıza bıraktı. ‘Güzel insanlar, güzel adaylarla gelirsiniz, ben de onları değerlendirip bir sıraya koyarım’ dedi” ifadelerine yer verdi.

HÜKÜMETE VERDİĞİMİZ DESTEK…

Başkan Avşar, “Genel Başkanımız 15 Temmuz darbe sonrasında devlete ve Hükümete destek verdi. Bunlarla ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. Ülkenin bulunduğu zor şartlarda sonuna kadar destek vereceğini belirtti. Ülkenin bölünmez bütünlüğü için ben desteğimi veriyorum diyor. Burada desteğin en büyüğü Türkiye istikrar ve normalleşmeye kavuşacaktır, kavuşmak da zorundadır. Hükümete desteğimiz, terörle mücadelenin başarıya ulaşması içindir. Hükümete desteğimiz dış politikada ellerinin zayıf olmaması içindir. Hükümete desteğimiz küresel ve bölgesel ablukaya karşı milli ruhu sağlam, diri tutmak Türkiye'nin köşeye sıkışmamasını engellemek içindir. Hükümete verdiğimiz bütün destek budur. Genel Başkanımız 'Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' diyen bir liderdir. Bu yüzden kendisi bırakın elini taşın altına koymayı bütün gövdesini taşın altına koymuştur. Bu yüzden bize diz çöktürecek hiçbir güç yoktur. Çünkü imanımız sağlam, her şeyden çok Allah'a güveniyoruz ve yalnız O'na iman ediyoruz. Biliyoruz ki Allah bizimledir” diye konuştu.

Başkan Avşar son olarak, “Milliyetçi Hareket partisi (MHP) ve Türk milliyetçileri Türkiye'nin milli birliğini ve kardeşlik hukukunu korumaya ant içmiştir. Ve birlikte duamızın şöyle olması lazım: ‘Türk Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak olmalıdır.” dedi.

BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı ise, “Biz de bu nazik, güzel ziyaretinizden dolayı size ve yönetim kurulunuza çok teşekkür ediyoruz. Sizinle birlikte Malatya'da MHP'nin yeni bir dönemi oluştu. Yeni yönetiminize de yeni görevinde başarılar diliyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde de bizi çalışırken, mesleğimiz başında ziyaret ettiğiniz için de ekstra da mutluyuz. Çalışan gazeteci olarak bu da bizi mutlu etti. Bu noktada size teşekkür ediyoruz” ifadelerini kaydetti.





















TÜRKAN YILDIZ