13 Ocak 2018 Cumartesi

Hüküm verilen 36 kişi yakalandı

Malatya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 36 kişi 2-7 Ocak tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kişiler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:14
Hüküm verilen 36 kişi yakalandı

  Yakalanan 36 şahıstan bazılarının hüküm suçları şu şekilde:

“Yeşilyurt ilçesi Kavaklıbağ Mahallesi'nde fuhuşa yer temin etmek suçundan dolayı Malatya Adliyesince İ.L. isimli şahıs Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'nde hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesince S.K. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi'nde dolandırıcılık suçundan dolayı Malatya Adliyesince T.T. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

DOLANDIRICILIK SUÇU
  Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi'nde dolandırıcılık suçundan dolayı Malatya Adliyesince M.E. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi'nde dolandırıcılık suçundan dolayı Malatya Adliyesince A.K. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi'nde dolandırıcılık suçundan dolayı Malatya Adliyesince A.A. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

SİLAHLA TEHDİT
  Battalgazi ilçesi Şeyit Feyzi Mahallesi'nde hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesince S.G. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'nde hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesince E.T. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Halfetin Mahallesi'nde 6136 SKM suçundan dolayı Malatya Adliyesince B.Ç. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Silahla tehdit suçundan 6 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

HABER MERKEZİ
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