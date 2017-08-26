Malatya’da 2017-2018 Yılı Şeker Pancarı Alım Kampanyası başladı. Dün açılışı yapılan kampanyaya Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, şeker fabrikası personelleri, çiftçiler ve nakliyeciler katıldı. Açılışta ilk konuşmayı Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun yaptı.

Bu yıl yaklaşık 450 bin ton pancar işleyerek, sanayiye 60 bin ton şeker üretimi yaparak katkı sağlamak istediklerini ifade eden Altun, ilk pancar alımını Urfa, Maraş bölgelerinden yapmayı planladıklarını söyledi.

Daha sonra söz alan Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ise, 2017-2018 yılının çiftçilere bol kazançlar getirmesini ifade ederek, kazasız belasız hayırlı kampanyalar dilediğini kaydetti.

UMUDUMUZU YİTİRMEDİK

Malatya Şeker Fabrikası’nın çok kötü dönemler geçirdiğini dile getiren Başkan Murat, “Bilindiği gibi Şeker Fabrikası çok kötü çok zor dönemler geçirdi. Ve bu fabrikanın bugün bu aşamaya gelmesine sizlerin ve bizlerin büyük katkısı oldu. Bizler hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik, mücadeleye devam ettik. Ve burası bitti. Özelleştirme bir dünya gerçeğidir. Kimse bunun önünde duramaz demelerine rağmen seçilen kişilerin, sorumluluk, vebal alan insanların hiçbir zaman bu tür olumsuzluklara kapılmama şansları yok. Bizler de sizden aldığımız güçle bu mücadeleye devam ettik” şeklinde konuştu.

ELİMİZİ VİCDANIMIZA KOYALIM

“Türkiye’de ilk kez pancar alımını yapan, şeker üretimini yapan fabrika konumuna geldik” diyen Başkan Murat, “100 bin ton pancardan 520 bin ton pancara çıktık. Zarar eden bir fabrikadan, kar eden bir fabrika konumuna geldik. Vicdanen rahatım, verdiğim mücadelenin karşılığını kat kat fazlasıyla aldık. Malatya’da ki özellikle mali basının desteği her zaman bizim yanımızda oldu. Kamuoyu her zaman yanımıza oldu. Yeter ki biz elimizi vicdanımıza koyalım. Biz doğruyu yapalım. Doğruyu söyleyelim. Gerisinin takdiri Allah’ındır. Bizim sektör olarak en büyük problemimiz, en büyük sıkıntımız Geçenlerde Maliye Bakanımız da bizi ziyaret ettiğinde, özellikle değerli basın mensupları şunlara dikkat edelim. Bir Maliye Bakanı geçen sene Çorum Şeker Fabrikası’nın açılışında bir kelime etti. Türk Şeker özelleştirmesi gündeme geldiğinde artık bunu 40 defa düşünmeliyiz. Çünkü devlet sütte yaptığı hatayı şekerde de yapmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

BİZ KAMU KURULUŞUYUZ

Malatya Şeker Fabrikası olarak en büyük problemlerini de açıklayan Başkan Murat, şunları dile getirdi:

“Bizim en büyük problemimiz Bakanımıza bizzat ifade ettim, şeker sektörü olarak, Malatya Şeker Fabrikası olarak en büyük problemimiz geçici işçilerimizin kadro sorunu ve eleman yetersizliği. ‘Sayın Bakanım siz bu sorunumuzu çözdükten sonra bu sektör daha 50-100 sene bu memleketin hem ekonomi hem lokomotif görevi görecek bir sektördür’ dedim. Sayın Bakan da özellikle kadro ile ilgili ciddi bir çalışmamız olduğunu söyledi. Ayrıca sıfırdan geçici işçi alma durumu olduğu söylendi. Biz burada bu kampanyanın açılışı vesilesi ile bir kez daha sesleniyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım. Çünkü biz bir kamu kuruluşuyuz. Uluslararası İş Hukukuna bağlı olan bir kurum ve bir ülkeyiz. Ama biz devlet kurumu olmamıza rağmen kurumda hukuksuzluk işliyoruz. Haftada 45 saat çalışan insanı, hafta tatilinde çalıştırıyoruz. Bu da hukuken bir suçtur. Eleman yetersizliğinden dolayı bunu yapıyoruz. Bundan dolayı ben kampanyamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

















MUTLU SARIGÜL