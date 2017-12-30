30 Aralık 2017 Cumartesi

Hukukçular Derneği'nden CHP’li Aldan’a tepki

Malatya Hukukçular Derneği Başkanı Av. Necati Karabay, 15 Temmuz’da sokağa çıkanlara hakaret eden CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’a tepki gösterdi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:02
Hukukçular Derneği'nden CHP’li Aldan’a tepki

  Karabay, düzenlediği basın toplantısında CHP’li Aldan’ın 15 Temmuz gecesi, elleri silahlı, tank ve uçaklarla saldırıya geçen hain darbecilere karşı, vücutlarını siper edip meydanlara çıkarak hain darbeyi önleyen ve bu uğurda şehit ve gazi olanlara ‘İt sürüsü’ benzetmesi yaptığını hatırlatarak, Süha Aldan’ın amacının başta şehit yakınları olmak üzere, işgal darbe girişimine direnen halkı kışkırtmak olduğunu savundu.

“TOKAT YİYECEKLERDİR”
  Karabay, “Bu beyefendi haddini çok aşmıştır. Vatanı, milleti, bayrağı savunmak ne zamandan beri itlik oluyor. Bir şehit annesinin dediği gibi, 'Biz, işgalci ABD’nin köpeği olmaktansa, vatanını korurken şehit olan itler olmayı tercih ederiz.' Bu kafayla CHP’liler daha uzun yıllar iktidar olmayı göremeyecekler ve bu aziz milletten daha çok tokat yiyeceklerdir” şeklinde konuştu.

Hukukçular Derneği olarak son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameyi desteklediklerini belirten Karabay, “Savcı kökenli bu milletvekilini şiddetle kınıyor, 15 Temmuz şehitlerinin maneviyatından, şehit yakınlarından, gazilerden ve 15 Temmuzda destansı bir mücadele ve zafere imza atan Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz. Ve bu bay milletvekilini savcılığa şikayet ediyoruz. Ayrıca da tüm milletimizi de, aziz şehitlerimize ve gazilerimize hakaret eden, onları aşağılayan bu vekil hakkında şikayette bulunmaya, tazminat davası açmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Hukukçular Derneği Başkanı Av. Necati Karabay

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