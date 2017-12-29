Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Ahmet Pektaş, Yönetim Kurulu üyeleriyle dün bir basın açıklaması yaparak, KHK’larla Meclisin baybass edildiğini iddia ederek, önemli açıklamalarda bulundu.

“Bütün dertlerimizi bitmiş gibi, bütün sıkıntılarımız çözülmüş gibi, sanki başka bir derdimiz kalmamış gibi siyasi iktidarın bir takım davranışlarına maruz kalmamız lazım” diyen Başkan Pektaş, şu anda sanki taşeron sorunu bitmiş, aç kalan insanlar bitmiş, işsizlik sorunu çözülmüş gibi OHAL KHK’larıyla Meclisin baypas edilerek hukuksuzluk yaratıldığını öne dürdü.

GÖRMEZDEN GELMEMEK GEREKİR

Başkan Pektaş, “696 sayılı KHK’nın taşeron işçileri ötekileştirdiği taşeron işçiler bakımından ayırma gittiği, taşeron işçileri bile bir birine kırdırmaya çalıştığı artık aşikâr hale gelmiştir. 696 sayılı KHK’nın ikici fıkra olarak eklenen madde ile hukuk idam ediliyor. Özellikle halk arasında paramiliter milist güç yaratacak 121’inci maddenin 2’nci fırkası kanaatimizce derhal uygulama yapılmaksızın kaldırılmalı ve bir an önce tarihin çöplüğüne atılmalıdır. Resmi sıfat taşıdığına bakılmaksızın ibaresinin ne anlama geldiği paramiliter milist güçlerin Türkiye’de artık yavaş yavaş hortlatılmaya başlandığı mafya tarzı oluşumların bir takım siyasi güçlerin eline verildiği görmemiz ve bunun artık izahını yapmamız gerekir. Buna ilişkin teşhis ise tarafımızca yapılmış ve samimiyetsiz olarak insanların tamamını birbirine kırdırmaya yönelik olarak çıkartılan bu maddenin insanlara paramiliter milis güçlerle muhalif kuvvetleri yok etme gücü verdiğinin görmezden gelmemek gerekir” şeklinde konuştu.

Başkan Pektaş, “OHAL’in 3 ay için getirildiğinin açıklayan iktidar OHAL’in 18’inci ayını doldurduğunu ya unutmakta ya da unutturmaya çalışmaktadır. 121’inci maddenin ikinci fırkasına eklenilen bu maddenin tam olarak siyasi iktidarın muhalifleri yok etmeye yönelik gücünü muhalifleri yok etmeye yönelik istediğini ortaya koymaktadır. Sosyal medyada birtakım şahısların halk özel harekâtlarına il başkanlığı kurduğu, Cumhurbaşkanının yanında poz verdiği, birtakım ekip otoları barındığı ve kullandığı görülmektedir. Bu madde madem 15 ve 16 Temmuz için çıkarılmış idiyse neden 15 ve 16 Temmuz sözcüğü bunun metninde yayınlanmamıştır. Derhal bu KHK’nın bu maddesindeki hükmü kaldırılmalı, bu fırkasıyla beraber hukuk devletine aykırılığa gidişin ve iç savaşa gidişin önü bir an evvel kesilmeli” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL