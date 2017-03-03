Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe gecesi darbeye katılan askerlerin ifadeleri ortaya çıktı. TSK tarafından ihraç edilen Zeki Karataş’ın Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından alınan ifadesinde, darbe gecesi 2. Ordu Komutanlığı’na Genel Kurmay’dan gelen Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan mesajı, Ordu Komutanı Adem Huduti’ye diğer komutanlarla beraber götürdüğünü belitti. Karataş ifadesinde, “Serdar Paşa da bu göreve vekalet ediyordu, dolayısıyla ben ona bağlıydım. Bana emredince birlikte gitme hususunda tereddüt göstermedim. Zira gelen mesajlar önemli mesajlardı, bunu mutlaka arz edilmesi gerekiyordu. Sonrasında bu arz yapıldı. Ancak ben geride kaldığım için tam olarak ne konuşulduğunu bilmiyorum. Sonrasında karargaha gidelim demesi üzerine de hep birlikte karargaha geçtik. Karargahta Ordu Komutanımızın odasına girdik” şeklinde konuştu.

VEFA BORCU NEDENİYLE…

Darbe gecesi vefa borcu nedeniyle izin gününü karargahta geçirdiğini anlatan Karataş ifadesinde, “Esasen ben o gün izinden dönmüştüm çünkü aynı gün bana bağlı bulunan MEBS Alayının komuta devir teslim töreni vardı. Vefa borcu sebebiyle iznimi ona göre ayarlamıştım. Ve o gün o sebeple karargahtaydım. Zaman zaman karargahın içerisinde değişik yerlere gidip geldim. Ben bu süreç içerisinde kimin kime silah çektiğini, kimin kimi kelepçelediğini görmedim. Avni Paşa’ya kelepçe vurulduğunu görmedim. Bahadır’ın Avni Paşa’ya silah çektiğini de görmedim. Ben daha sonra Avni Paşa’nın karargaha geldiğini gördüm. Ancak Avni Paşa Ordu Komutanımızın odasına gidince içeri girmedim. Ben bu süreç içerisinde hiç uzun namlulu silah taşımadım. Ben ordu karargahındaki dört adet telefon hattının kesilmesi talimatını verdim, ancak kesilmedi” dedi.

KANUN GEREĞİ YAPTIM

Darbe gecesi sıkı yönetim mesajı üzerine kendine bağlı birimleri teyakkuza geçirdiğini kabul eden Karataş, savcılık ifadesinde bu emri kanun gereği yaptığını anlattı. Karataş ifadesinde, “2. Ordu eski Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, “Sıkıyönetim uygulanması konusundaki mesaj üzerine biz de kendimize bağlı birimlerde ve kışlalarda herkesi teyakkuza geçirdik. Hazırlıklı olmalarını ve birliklerinde hazır beklemelerini söyledik. Bu yönde emirler verdik. Bunu sıkıyönetim kanunu gereği olarak yaptık” şeklinde ifadeye yer verdi.

“BEN ŞAHİT OLMADIM”

Darbe gecesi ordu komutanı Huduti’nin karargahta bulunduğu süre zarfından talimat vermediğini anlatan Karataş şu ifadeler yer verdi:

“2. Ordu Komutanı Adem Huduti karargahta bulunduğumuz süre zarfında bizlerin teslim olması veya dışarıdaki çatışmanın durması konusunda bana ve orada bulunan Mustafa Serdar Sevgili’ye ve Albay Bahadır Erdemli’ye bir talimat vermedi. Ben şahit olmadım. Şayet böyle bir talimat vermiş olsaydı ben bu talimata uyardım. Şahıs olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde emir komuta zincirinden ayrılmadım.”

TAHİR ÖZÇELİK