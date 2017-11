15 Temmuz’da yaşanan darbe kalkışması sonrası Malatya’da başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 6 duruşma 19’uncu oturum gerçekleştirildi. Yakınca Spor Salonu’nda kurulan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda 27’isi tutuklu 76 sanığın yargılanmaları yapıldı.

“HEPİNİZ VATAN HAİNSİNİZ!”

Aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de yer aldığı sanıklardan dün duruşmaya Malatya E Tipi Cezaevi'nde bulunan 8 eski havacı katıldı. Sanıkların duruşma salonuna getirilişi sırasında salon dışında bekleyen vatandaşlar tepki gösterdi. Ellerinde Türk bayrakları ile sanıklara tepki gösteren vatandaşlar, “Hepiniz vatan hainisiniz, Pensilvanya’nın köpekleri” gibi çeşitli sloganlar attı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmaya tutuklu sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, dönemin Garnizon Komutanı Avni Angun ve dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile katıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ ÖMER URHAL TANIK OLARAK İFADE VERDİ

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen ana davada Emniyet Müdürü Ömer Urhal tanık olarak ifade verdi. Darbe gecesi dönemin Ordu Komutanı Adem Huduti’nin, dönemin Valisi Mustafa Toprak’a doğru bilgi vermediğini savunan Urhal, “Bizi oyaladıklarını düşünüyorum” dedi.

İstanbul ve Ankara’daki hareketliliğin kamuoyuna yansımasının ardından evde oturduğu esnada Terörle Mücadele Şube Müdürünün kendisini arayarak darbe girişimi olduğunu söylediğini belirten Emniyet Müdürü Ömer Urhal, “Bu sırada cep telefonumdan kayıtlı olmayan bir numaran arama geldi. Telefondaki kişi Genelkurmay’dan aradığını ve ordunun yönetime el koyduğunu, emirlere uyulması gerektiğini söyledi. Ben telefondaki kişiye kim olduğunu, rütbesinin ne olduğunu sormama rağmen cevap vermedi ve telefonu kapattı” dedi.

Sonrasında Emniyet Müdür yardımcılarını toplayarak gerekli tüm tedbirlerin alınması için talimat verdiğini ifade eden Urhal, 2.Ordu Karargahı, 7. Ana Jet üssü ve askeri birliklerin önünde önlem aldıklarını söyledi. Sonrasında Valiliğe geçerek dönemin Valisi Mustafa Toprak’a aldıkları önlemler hakkında bilgiler verdiğini belirten Urhal, burada oluşturulan kiriz masasında durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkı sokağa çağırması ile Valilik önünde de kalabalığın oluştuğunu ifade eden Urhal, sonrasında dönemin Valisi Toprak’ın burada halka yönelik bir konuşma yaptığını kaydetti.

“HUDUTİ, UZUN SÜRE TELEFONLARA ÇIKMADI”

Vali Toprak’ın birçok kez 2. Ordu Komutanını telefonla aradığını ancak bir türlü görüşemediğini de dile getiren Urhal, ilerleyen saatlere Huduti’nin, Vali Toprak’ın telefonuna çıktığını söyledi. Kendisinin de yapılan görüşmeyi telefonun hoparlöründen dinlediğini kaydeden Urhal, “Valimiz komutana ‘Orada bir şey var mı?’ diye sordu, o da aynen şu şekilde ‘Şu an bir problem yok ancak bir iki pürüz var, pürüzü aşmaya çalışıyoruz’ dedi. Ancak sıkıntının içeriği konusunda hiçbir şey söylemedi. Valimizin Ordu Komutanı ile görüşmeleri devam etti. Ancak komutan bir türlü içerideki sıkıntının ne olduğunu bize söylemedi” ifadelerine yer verdi.

“VALİ VE YANINDAKİLERİNE SİLAH DOĞRULTULDU”

Gece yarısı 03.00 sıralarında Vali Toprak ile birlikte 2. Ordu Karargahına gittiklerini söyleyen Urhal, “Nizamiyede ismini sonradan öğrendiğim Yüzbaşı Kemal Keskin vardı. Valimiz kendini tanıtarak asilerin başındaki isim ile görüşmek istediğini söyledi. Yüzbaşı Kemal Keskin, Vali Toprak’a ‘Cevap vermekte yetkili değiliz, burayı korumakla mükellefiz, siz de bizi korumakla. İçeriye girmemenizi istiyoruz. İçeri girmeye çalışmayın, burayı derhal boşaltın’ diyerek net bir şekilde bu ifadeleri kullandı. Bunun ardından yüzbaşı emrindeki askerlere ‘mevzi alın’ diye emir verdi ve askerler mevzi alarak silahları doğrultular. Bunun üzerine Valimiz herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına ortamı sakinleştirdikten sonra oradan ayrıldık” dedi.

“HUDUTİ, HER SEFERİNDE VALİYİ OYALADI”

Sonrasında Vali Toprak ile birlikte güvenli bir ortama gelip kriz masasını yönettiklerini ifade eden Urhal, “Burada Valimiz 2. Ordu komutanı ile zaman zaman görüşmeye devam etti. Biz de konuşmaları dinledik. Valimiz komutana ‘Problem var mı?’ diye sorduğunda, komutan her seferinde ‘Bir takım pürüzler, var sıkıntılar var, operasyona başlamayın’ diye söyledi. Saat 5‘e kadar bu şekilde devam etti. En sonunda Vali Bey komutana ‘15 dakika içinde asiler teslim olmazsa operasyon başlayacak’ dedi. Komutan da biraz daha bekleyin diyordu” şeklinde konuştu.

“ZPT’DEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞ AÇILDI”

Kalkışmanın ertesi günü sabah 08.00 sıralarında Altay Kışlası’ndan ZPT’lerin izinsiz olarak çıktığını ve şehir merkezine geldiğini öğrendiklerini söyleyen Urhal, hemen ZTP’lerin durdurulması talimatı verdiklerini söyledi. ZPT’lerden birinin tüm uyarı ve engellemelere rağmen 2. Ordu Karargahı önüne kadar geldiğini ifade eden Urhal, kışlanın önünde alınan yoğun tedbirler nedeniyle ZPT’nin ani bir manevra ile duvarı delerek içeri girmek istediğini belirtti. Urhal, bu sırada ZPT’nin içerisinden dışarıdaki güvenlik güçlerine de ateş açıldığını söyledi.

“İSİMLERİ VERMEMESİNİ SAMİMİYETSİZ OLARAK GÖRÜYORUM”

Cumhuriyet Başsavcısının da bulunduğu kiriz masasında, 2.Ordu Komutanı ile tekrardan görüşüldüğünü aktaran Urhal, “Valimiz, 2.ordu Komutanına operasyonun başladığını söylemişti. Bu sırada komutana Yurtta Sulh Konseyinin sözde listesinden haberinin olup olmadığı soruldu. Ancak kendisinde liste olmasına rağmen bize içerideki darbecilerin kimler olduğunu, isimleri vermemesini samimiyetsiz olarak gördük” dedi.

İlerleyen saatlerde komutanın kendilerini arayarak teslim olunacağını ifade ettiğini kaydeden Urhal, sonrasında başsavcılığın koordinesinde içerideki askerlerin teslim alınarak gözaltına alındığını ifade etti. Urhal, sonrasında Ordu Komutanı Huduti ve Garnizon Komutanı Angun’un da Başsavcı ve vekili tarafından gözaltına alındığını belirtti.

“BİZİ OYALADIKLARINI DEĞERLENDİRİYORUM”

Soru cevap kısmında Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, Urhal’a ‘Bu süre zarfında sizi oyaladıklarını düşündünüz mü?’ diye sordu. Bunun üzerine Urhal, “Her bir yarım saatte aranmasına rağmen 'Biz hallediyoruz, sorun yok' denildi. ZPT'ler de geldikten sonra bizi oyalama taktiği olduğunu net bir şekilde anladık. Süreyi uzatmaya, zaman kazanmaya çalıştıklarını değerlendirmekteyim. Başta tavır konulmadı ve süreç uzatıldı. Ellerinde liste olmasına rağmen o liste yokmuşçasına Cumhuriyet Başsavcımıza sormasından dolayı bizi oyaladıklarını net bir şekilde değerlendiriyorum" ifadesini kullandı.

“VALİ BEY ASLA KALKIŞ İÇİN İZİN VERMEDİ”

Darbe gecesi 7. Ana Jet Üssünde yaşanılanları da kısa olarak anlatan Emniyet Müdürü Urhal, pistlerin kapatılmasına rağmen 4 adet F4 savaş uçağının pist başı yaptırıldığını belirterek, “Üs Komutanının devlet hava meydanları müdürüne ‘Vali Beyle görüştüm pistlerin açılmasına izin verdi’ cümlesi doğru değildir. Vali Bey böyle bir izin vermedi. Hiçbir uçağın indirilip kaldırılmayacağını net bir şekilde Valimiz söyledi. F4 uçaklarının kaldırılarak hain darbe girişimine katkı sunulacağını düşünüyorduk” ifadelerine yer verdi.

HUDUTİ SORU SORDU

Emniyet Müdürü Urhal, daha sonra sanık avukatlarının sorularını cevaplandırdı. Sanık avukatlarının ardından tutuklu bulunduğu Düzce Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile katılan dönemin ordu komutanı Adem Huduti, tanık Ömer Urhal’a soru sordu.

Mahkemede tanık ve diğer sanıkların da ifadelerinin kendi ifadelerini doğruladığını öne süren Huduti, kendisinin telefonda yurtta sulh konseyi listesini asla sormadığını ileri sürdü. Cumhuriyet Başsavcısı ile iki kez görüştüğünü de belirten Huduti, “Malatya’da 50-60 şehit olsaydı daha mı iyi olacaktı. Bana içerideki darbecilerin kim olduğu hiç sorulmadı. Can kaybı olmasın diye ertelediklerini söylüyor. Ben de can kaybı olmasın diye uğraşıyorum. Nereden çıkardılar benim hain olduğumu. Erteleme sebebim can kaybı olmaması içindir” iddiasında bulundu.

DAVA 10 KASIM’A ERTELENDİ

Malatya’da 27’isi tutuklu 76 sanıklı dava, 10 Kasım Cuma gününe ertelendi. Mahkeme ara kararında tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Yakınca Spor Salonu’nda görülen davanın dünkü celsesinde öğleden sonra da tanıkların dinlenilmesine devam edildi. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada toplam 10 tanık dinlendi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, 27 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Kasım Cuma gününe erteledi. Cuma günü de tanıkların dinlenilmesine devam edilecek.