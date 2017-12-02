Bağımsız Türkiye Partisi olarak BUSABAH'ı ziyaret eden BTP Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pak ise, Prof. Dr. Haydar Baş'ın çıkarmış olduğu 'Hoş Geldin Atatürk' adlı eserini halka ulaştırmak için ziyarette bulunduklarını söyledi.

Ziyarete kitap tanıtımını yapmak için geldiklerini ifade eden Mustafa Pak, "Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu kitabı çıkarmak için Genel Başkanımız uzun zamandan beri Atatürk'ü araştırıyor. Yaşanmış bir Atatürk ile şu anda insanların algıladığı Atatürk var" dedi.

GERÇEK ATATÜRK...

Çıkarılan kitap hakkında bilgiler paylaşan Pak, "Prof. Dr. Haydar Baş, milli birlik ve beraberliğimiz için milleti ile Atatürk'ü burada buluşturuyor. Ve gerçek Atatürk'ü anlatıyor. Atatürk'ün nasıl bir kişilik olduğunu, devlet adamlığını anlatıyor. Yaklaşık bin sayfadan oluşan bir eseri takdim etmek için geldik" şeklinde konuştu.

İlk ve ikinci baskısı biten kitabın şu anda üçüncü baskısının başladığını söyleyen Mustafa Pak, kitaba halkın çok büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

"ATATÜRK YENİDEN DOĞUYOR"

Pak, eserinde gerçek Atatürk'ü ortaya koyduğunu dile getiren Prof. Dr. Haydar Baş’ın ise, "Bu kitapla bütün ezberler bozulacak. Atatürk hakkında bilinmeyen ve gizlenen gerçekler gün yüzüne çıkacak. Çok uzun zamandır araştırıyorum. Çok sağlam kaynaklardan bu eseri oluşturdum. Çok farklı bir Atatürk kitabı yazdım. Milletimizin gerçek Atatürk'ü bilmesi için, birlik ve beraberliğimizin temini için muhakkak okunması gereken bir eserdir" şeklindeki açıklamalarını paylaştı.

BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Bozkurtoğlu da, yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirterek, BUSABAH’ın tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını söyledi.

SELAHATTİN BAYRAK