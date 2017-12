Türkiye Arnis Kali Escrima Federasyonu Başkanı ve 6. derece "Grand Master" ünvanlı Mustafa Günaydın bugün Malatya’da önemli bir ismi ağırlayacak. Hollywood’ın ünlü aktörlerinden ve yönetmeni Leo Zaza’yı Malatya’da misafir edecek olan Günaydın hem ünlü aktörle bir antreman yapacak hem de Malatya’nın en güzide yerlerini ünlü aktöre tanıtacak. Leo Zaza’nın Malatya’ya yapacağı ziyareti anlatan Türkiye Arnis Kali Escrima Federasyonu Başkanı 6. derece Grand Master Mustafa Günaydın BUSABAH’a konuştu.

Leo Zaza’nın Hollywood’a aktör, artist ve yönetmen olduğunu ifade eden Başkan Günaydın, Leo Zaza’nın orada yönetmelik bölümünü okuyan ve oraya yerleşen bir Türk olduğunu söyledi.

BUGÜN MALATYA’YA GELİYOR

Hollewood’ta isminin çok fazla geçtiğini ifade eden Başkan Günaydın, “Leo Zaza şu anda Hollywood’da bayağı tanınmış. Hollywood’da Leo Zaza adıyla tanınmış. Leo Zaza’nın yönetmen hocası Arnis Kali Ecsrima hocası benim Amerika’dan arkadaşım. Leo Zaza’nın Türkiye’ye gideceğini duyunca, ona mutlaka Malatya’ya gitmesini ve benimle tanışmasını istemiş. Leo Zaza İstanbul’a geldi ve beni buldu. Bugün de Malatya’ya geliyor. Malatya’da benimle antreman yapacak. Leo Zaza’yla tanışmış olmam hem Hollywood’la benim ve Malatya’nın bir bağlatı sağlamış olacaz hem de Leo Zaza’ya Malatya’yı tanıtacağız ve Malatya’nın ismini Hollywood’da da duyurmuş olacağız. Benim haberlerimi, görüntülerimi ve çalışmalarımı takip etmişler. Bizim Holleywood’da bayağı ismimiz geçiyor” şeklinde konuştu.

AKŞAM ANTRENMAN YAPACAĞIZ

Leo Zaza’nın kendisini ve Malatya’yı tanıyacağını söyleyen Başkan Günaydın, “Bugün gelecek ve ilk gezdireceğim yer Gündüzbey olacak. Orada kahvaltı yapacağız. Daha sonra Malatya’nın en güzel yerlerini gezdireceğiz. Akşam da bir antrenman yapacağız. Leo zaza hem beni hem Malatya’yı bir vesileyle tanıyacak” dedi.

LEO ZAZA KİMDİR?

Aslen Adıyamanlı olan Leo Zaza’nın gerçek ismi Hasan Aslan’dır. Hollywood’da Leo Zaza olarak tanınan Hasan Aslan, şimdiye kadar Lindsay Lohan’ın başrolünü oynadığı ‘Liz&Dick’ filminde garson, David Duchovny’nin dizisi ‘Californication’da David’in arkadaşlarından birini canlandıran, ‘The Warrior and the Savior’ ve ‘The Caterpillar’s Kimono’ gibi filmlerde rol alan Leo Zaza, ‘The Other Side’ adlı filmde başrol oynadı.

